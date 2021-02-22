أول ظهور للراقصة دينا في فترة النقاهة.. ومتابعون: إيه الهدوم دي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة دينا متابعيها بأحدث ظهور لها خلال فترة النقاهة، حيث شفيت من فيروس كورونا المستجد، والتقطت تلك الصورة في منزلها.

ونشرت دينا الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت في تعليقها على الصورة، «بما إني لسه في فترة نقاهه في البيت أنا بحاول آخد شوية شمس علشان ڤيتامين «D».. بعد شوية هعمل لايف عشان وحشتوني»، وعقب ذلك نشرت دينا فيديو لايف تتحدث فيه عن فترة مرضها.

لوك دينا في فترة النقاهة

وسجلت تلك الصورة أول ظهور لها في فترة النقاهة بعد كورونا، وارتدت دينا في الصورة ملابس غير متناسقة، عبارة عن بيجامة من اللون الأخضر، وعليها روب أحمر وجوارب، مع منديل ربطت به شعرها غير المصفف.

كيف تقاعل الجمهور مع دينا

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع دينا عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت معظمها داعمة لها في فترة مرضها، وكان من بيتها، «حمدالله على سلامتك بس ايه الهدوم دي؟»، و«بسم الله عليك عسل يا روحي ما يدوم حال بكرة ترجعي بالف خير وسلامة»، و«يا حبيبتي دا هودومك هي الي حتاخد شمس مش انت».

إصابة دينا بفيروس كورونا

وكانت أصيبت دينا بفيروس كورونا، إلا أن المسحة التي أجرتها مؤخرًا أثبتت سلبية حملها للفيروس، إلا أنها قررت أن تمكث لفترة في البيت للنقاهة، وكي تستعيد صحتها وعافيتها مرة أخرى.