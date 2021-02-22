ظهور نادر لـ آثار الحكيم خلال الاحتفال باليوم العالمي للسلام «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم الأنظار، خلال الاحتفال بفعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي.

وأطلت «الحكيم»، بفستان طويل وفضفاض وبأكمام طويلة، يجمع بين الأسود والرمادي، مع مكياج بسيط ووجه خالِ من التجاعيد الكثيفة، وشعر منسدل، مع ارتدائها نظارة طبية، كما حرص العديد من الحضور على التقاط صور تذكارية معاها.

وكانت بدأت منذ قليل فعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451 بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، أسامة الأحمر والسفيرة مشيرة خطاب برعاية نادي روتاري كايرو كينجز فالي.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل إبرام بروتوكول تعاون بين المنطقة الروتاريه 2451 – مصر و المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي ومركز النرويج ويمثله بمصر دكتور أحمد غازي، وخلال الاحتفال سيتم تكريم مجموعه من القيادات الروتارية، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب رئيس نادي كايرو ريفر نايل.

ويشمل الحفل أيضًا، عرض أغنية السلام التي يؤديها أطفال مشروع «اسمعونا» للصم وضعاف السمع.