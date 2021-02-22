غدا.. افتتاح المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنطلق غدًا الثلاثاء، فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية «المرأة العربية والتحديات الثقافية»، تحت رعاية ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة «2019- 2021».

وتتواصل أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 .

يشارك في الجلسة الافتتاحية وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية تضم عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية أو من ينوب عنهن من وزيرات شؤون المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤولين آخرين.

ترأس المؤتمر، وتمثل الجمهورية اللبنانية، كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية «التاسعة» ورئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية.

وحسب الترتيب الهجائي للدول المشاركة، ترأس وفد المملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة.

وترأس وفد الجمهورية التونسية إيمان زهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن تونس.

وترأس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن الجزائر.

وترأس وفد الجمهورية السودانية الدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية.

وترأس وفد جمهورية العراق الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب.

وترأس وفد سلطنة عمان ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وترأس وفد فلسطين فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن فلسطين.

وترأس وفد ليبيا الدكتورة ليلى إبراهيم اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة.

وترأس وفد جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن مصر.

وترأس وفد المملكة المغربية جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن المغرب.

وترأس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة مريم الداه عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الشيخ الغزواني.

ويضم الوفد الموريتاني أيضا الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومحمد محمود ولد احمد ولد سيد يحي الأمين العام لوزراة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وترأس وفد الجمهورية اليمنية رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحِوار الوطني من اليمن.

ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ومجموعة متميزة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الدول العربية.

تتوزع أعمال المؤتمر على خمس جلسات عمل تنعقد على مدار يومي 24 و 25 فبراير ، حيث يقوم 24 بحثا علميا بمقاربة أهم قضايا المرأة من منظور ثقافي.

ويلقي المؤتمر الضوء على التحديات الثقافية التي تواجهها الجهود المبذولة لتمكين المرأة في المنطقة العربية، ويرصد الخطابات الثقافية ذات الصلة كما يكشف تجليات إشكالية التراث/الحداثة على صورة المرأة وأوضاعها الاجتماعية.

يناقش المؤتمر أيضًا دور السياسات العامة والأطر القانونية والاقتصادية في محاربة الثقافة النمطية وإتاحة المجال للمرأة لأن تتجاوز التأثيرات المقيدة للثقافة التقليدية والانخراط بشكل إيجابي في المسار التنموي للمجتمع.