احذر الوجبات السريعة.. تعرضك للإصابة ببكتريا الـ سالمونيلا

القاهرة - سمر حسين - صحة

«السالمونيلا» نوع من البكتيريا التي تنتج عن طبيعة الغذاء، إذ تصيب الجهاز الهضمي بشكل خاص، كما تتعايش في الأمعاء وبراز الحيوانات.

وأثبتت بعض الدراسات، أن اعراض الإصابة بالبكتيريا تظهر في فترة ما بين الـ8 وحتى 72 ساعة من الإصابة، موضحة أن معظم الأشخاص الأصحاء يتعافون بعد 7 أيام دون علاج، بينما البعض الآخر تستغرق فترة شفائهم عدة أشهر.

أعراض الإصابة بـ «السالمونيلا»

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات عن أعراض الإصابة بالبكتيريا الآتي: «ظهور حمى وقشعريرة وغثيان وتقيؤ وتشنجات في منطقة البطن، واضطراب المعدة وصداع ودم في البراز، بالإضافة الى الإسهال».

وأضافت الدراسات أنه في بعض الحالات التي قد تتأخر عن استشارة الطبيب قد تصاب بالتيفوئيد، ولذلك يجب الحرص الشديد وتجنب ما قد ينتج عن الإصابة بـ «السالمونيلا» من جفاف ناتج عن الإسهال وتلوث الدم الذي قد ينتج عنه أمراض عديدة، أبرزها التهاب العظام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح رمضان، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في حديثه لـ«هُن»، أنه من أهم وأكثر الأسباب التي تعرض للإصابة بهذه البكتيريا هي الإفراط في تناول الوجبات السريعة بشكل مستمر.

وأوضح «رمضان»، أن السالمونيلا ليست مرض خطير كما يعتقد البعض ولكن الأطفال أكثر تعرض للإصابة به، نتيجة لتناول الوجبات السريعة أو تناول الطعام دون غسل اليدين.

وشدد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، على الحرص الشديد في طهي الطعام جيدا، مؤكدا حرص الدولة على توفير المصل ty21a للأطفال ومصل vicps المناسب للكبار لتفادي الإصابه بـ السالمونيلا.

أسباب الإصابة بالسالمونيلا

وفي السياق ذاته، أوضحت الدراسات أن بكتيريا السالمونيلا تتعايش داخل الأمعاء البشرية، ويرجع ذلك لعدة أسباب.

1- تناول الأطعمة الملوثة

حيث تتمركز بكتيريا السالمونيلا في الطعام النيء، سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن أو المأكولات البحرية، ويرجع ذلك لتلوثها بالفضلات أثناء الذبح أو التعايش والتأقلم على المياه الملوثة.

2- البيض النيء

ويرجع ذلك إلى أنه من الممكن أن تكون البيضة ملوثة بالسالمونيلا

3- الخضار والفواكه

حيث تتعرض أحيانا بعض الفواكه أو الخضروات إلى المياه الملوثة أثناء البيع.

4- ملامسة الطعام دون غسل الأيدي

5- استخدام ألواح التقطيع التي تتواجد عليها سوائل اللحوم

6- اقتناء الطيور والحيوانات، التي قد تكون أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا السالمونيلا

7 نصائح لتفادي بكتيريا السالمونيلا

ووضعت وزارة الزراعة الأمريكية خطة عمل للحد من الاصابة ببكتيريا السالمونيلا، حيث أشارت إلى قواعد أساسية يجب السير عليها، فقد ألزمت بإجراء نظام تفتيش على مذابح الدواجن واللحوم، وإجراء الاختبارات اللازمة قبل وأثناء الذبح.

وأوضحت، أنه يجب الحرص على تجنب البكتيريا، حيث أكدت الخطة على توفير الرعاية اللازمة لكبار السن، والأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل وضعة في الثلاجة أو حفظه بالتجميد.