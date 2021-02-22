الامارات | صور..بطريق أصفر "لم يسبق له مثيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن صور..بطريق أصفر "لم يسبق له مثيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط مصور الحياة البرية البلجيكي إيف آدامز، صورة لبطريق أصفر فريد من نوعه، مشيرا إلى أنه "لم يسبق له مثيل" بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحصل المصور البلجيكي المحترف على الصورة خلال رحلة استكشافية لمدة شهرين في جنوب المحيط الأطلسي، وكان آدامز يفرّغ المعدات بعد لحظات من وصول المجموعة عندما اكتشف المخلوق غير العادي، الذي برز بين 120 ألفا من طيور البطريق الملكية بسبب ريشه المشرق المذهل.

وقال آدامز: "لم أر أو أسمع ببطريق أصفر من قبل. كان هناك 120 ألف طائر على هذا الشاطئ وكان هذا هو الطائر الأصفر الوحيد هناك".

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