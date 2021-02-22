عكس الشائع.. ماذا يأكل مريض كورونا؟.. أستاذ تغذية علاجية يكشف مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأطعمة والمشروبات تلعب دورًا أساسيًا في سرعة التعافي من فيروس كورونا، لذا من الضروري معرفة ما يجب تناوله لتقوية المناعة وهزيمة الفيروس المميت، وما يجب تجنبه حتى لا تتضاعف الأعراض.

ويحتاج مريض كورونا إلى اتباع نظام غذائي صحي، طوال فترة عزله بهدف تعزيز جهازه المناعي ومقاومة الفيروس، إضافة إلى تخفيف أعراض الإصابة، ومن ثم تماثله للشفاء.

وعلى عكس الشائع والمعروف أن الفاكهة والخضروات مفيدة في زمن كورونا، لكن عمرو عبد المنعم، أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، كشف مفاجآت عما يجب أن يتناوله مريض فيروس كورونا.

وقدم "عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، نصائح لمريض كورونا، عما يجب تناوله، وهوما نستعرضه.

سعرات أقل

نصح ستاذ التغذية بتناول سعرات حرارية أقل حال شعورك بأعراض الإصابة بفيروس كورونا: "لا تأكل أكتر من 10 سعرات حرارية لكل كيلو جرام على عكس العادي قد تنتاول 25 سعرات حرارية، لأن الجسم غير مؤهل للتعامل مع السعرات العالية عند الإصابة، وذا فعلنا ذلك ستتحول لدهون على الكبد وتضرك".

ابتعد عن الفاكهة والألياف

رغم أن الجميع يعي أهمية الفواكه والخضروات، لكن "عبد المنعم"، نصح مرضى كورونا بعدم تناول الألياف أو الفاكهة أو السلطة أوخضروات، معللا ذلك بأن هذه الأطعمة تؤثر على التنفس أثناء ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي لشدة فيروس كورونا.

أطعمة مهمة

ونصح أستاذ التغذية المرضى: "يجب تناول عيش بلدي فقط وتناول بروتين قليل الدهون زي الجبنة ولا تتناول البيض إلا عند التعافي، وتناول عصير بدلا من الفاكهة، وفي الغداء لا تتناول الدهون حتى لا تضغط على القلب وترهق الجسم، بل تناول مسلوق مثل النشويات والبروتين ولا تتناول اللحوم الحمراء أثناء ارتفاع درجة الحرارة".

الفيتامينات المهمة لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

فيتامين سي

واصل أستاذ التغذية نصائحه: "على المرضى تناول 100 جرام جوافة بمعدل جوافتين في اليوم ثم كيوي ثم برتقال، كي يحصلوا على فيتامين سي".

فيتامين د

أما فيتامين د، 80 في المائة منه من أشعة الشمس وبالتالي التعرض 10 دقايق من الفترة ما بين 12-2 الظهر، لمدة 3 أيام في الاسبوع، كافية للحصول على المقدار اللازم منه.

فيتامين ب 1

مهم لأنه مسؤول عن الطاقة بالجسم في الخلايا، وموجود في الحبوب الكاملة والاسماك واللحوم.

فيتامين أ

مسؤول عن تطور وإنتاج وتحسين المناعة، وموجود في الكبدة.

البيتا كاروتين

وظيفته أنه مضاد أكسدة، وتناوله مع فيتامين E يكملان بعضهما.

دليل شامل لأطعمة ومشروبات مرضى كورونا المعزولين منزليا

من جانبه قدم الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، دليلًا شاملًا لمصابي فيروس كورونا من المعزولين منزليا، وتابع أنه يجب اهتمام مصابي كورونا بالإكثار من تناول الأغذية، التي تساعد على رفع وتقوية الجهاز المناعي وهي:

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ":

مهمة لتقوية الجهاز المناعي، والقدرة على مقاومة الأمراض، وتتواجد في الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي، مثل الجزر والفلفل الألوان والبطاطس والقرع العسلي والمشمش والمانجو، بالإضافة إلى الأسماك والمنتجات البحرية، وأيضا اللحوم والحليب البقري وصفار البيض.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ":

يعتبر من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعي ومحاربة الفيروسات، وتتواجد مصادره في المكسرات بأنواعها، واللحوم الحمراء والمنتجات البحرية.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "سي":

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على رفع الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات، وتتواجد مصادره في الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، مثل: الجرجير والبقدونس والشبت والسبانخ والبصل الأخضر، بالإضافة إلى البروكلي.

- الأطعمة التي تحتوي على الزنك:

لا بد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك، لقدرتها الفائقة على تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي، وتتواجد مصادره في المكسرات واللحوم الحمراء والكبدة والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية بشكل عام.

المشروبات التي يجب تناولها:

الشاي الأخضر.

الينسون.

الحلبة.

الشمر.

الكركدية.

الزعتر

العصائر، التي يتم اعدادها من الفواكه الطبيعية الطازجة.

وأشار "حماد" إلى أن هذه المشروبات تساعد على تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكن مع ضرورة عدم الإسراف في التحلية بالسكر، ومن الأفضل التحلية بالعسل الأبيض أو معلقة واحدة من السكر على الأقل، موضحا أن هناك أطعمة ومشروبات يجب تجنبها لأنها تضعف المناعة، وهي:

-الأطعمة المصنعة، لاحتوائها على العديد من المواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية.

-الوجبات السريعة.

- المشروبات الغازية.

- العصائر البودرة سريعة الذوبان.

- العصائر المعلبة.

- المشروبات العشبية مجهولة المصدر.