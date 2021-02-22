كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - لاقت موضة الفساتين الريفية رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشهر دور الأزياء العالمية تقدم العديد من التصميمات المميزة لها، لتناسب الأذواق كافة.

وإذا كنتِ تفضلين موضة الفساتين الريفية وتبحثين عن تصميم أنيق ومناسب لكِ، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل تصميمات موضة الفساتين الريفية لصيف 2021، من أشهر الماركات العالمية.



فستان ريفي من Valentino

Valentino



قدمت ماركة Valentino العديد من التصميمات المميزة للفساتين الريفية، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان متوسط الطول، صُمم من توب بأكمام واسعة متوسطة الطول مع تنورة بتصميم A line، فيما امتزجت ألوانه بين الأصفر الباستيل والأزرق الفاتح والكاروهات الأبيض مع الأصفر، إضافة إلى بعض نقشات الورود الكبيرة باللون الوردي على التنورة.

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فستان ريفي من Dior

Dior



لإطلالة أكثر أناقة بفستان ريفي يناسب الخروجات المسائية، قدمت ماركة Dior هذا التصميم المميز لفستان طويل يجمع بين اللون البيج مع الأسود والبرتقالي والبني الفاتح، فيما جاء تصميم التوب بفتحة صدر على شكل حرف V وأكمام متوسطة الطول، أما التنورة فجاءت طويلة بتصميم A Line، مع أطراف باللون الأسود، تتناسق مع أساور الأكمام.

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فستان ريفي من Erdem

Erdem



لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة بالفساتين الريفية، قدمت ماركة Erdem هذا التصميم الأنيق لفستان أبيض مُطبع بالورود الحمراء، وهو الفستان الذي صُممت تنورته بتصميم A line منفوش، مع توب ذي أكمام قصيرة منفوخة، وفتحة صدر دائرية، إضافة إلى حزام أنيق على الخصر صُمم على شكل فيونكة ذات أشرطة طويلة متدلية، إضافة إلى فيونكة صغيرة باللون الأسود على أحد جانبي الصدر.

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فستان ريفي من Zara

Zara



لإطلالة أكثر بساطة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز لفستان ريفي طويل من ماركة Zara، وهو فستان مُصمم من القطن باللون البيج المُطرز بالورود الكبيرة وفروع الأشجار باللون البرتقالي.

وجاء تصميم توب الفستان بأكمام طويلة واسعة، وسحاب على الصدر، أما التنورة فجاءت بتصميم A Line.

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