كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - أصبحت الفساتين المُصممة بأزرار من صيحات الموضة الرائجة في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشهر الماركات العالمية تحرص على ضمها إلى مجموعات ربيع وصيف 2021.

وتتميز الفساتين ذات الأزرار ببساطتها وأناقتها، مع إمكانية اعتمادها في مختلف أوقات اليوم، نظراً لسهولة الحركة بها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات الكاجوال.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم فساتين بأزرار موضة ربيع وصيف 2021، لتستوحي من بينها تصميمك المفضل:

فستان طويل بأزرار من Dior

فستان طويل بأزرار أمامية من ديور



قدمت ماركة ديور عدة تصميمات لفساتين ذات أزرار أمامية، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق لفستان قطن باللون الأزرق الداكن، وهو الفستان الذي صُمم بتنورة بليسيه بتصميم A Line، وتوب بأكمام قصيرة، مع ياقة وجيب أمامي على أحد جانبي الصدر، إضافة إلى أزرار أمامية تمتد من التوب وحتى منتصف التنورة.

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فستان بأزرار من Erdem

فستان مطبع بالورود بأزرار أمامية من Erdem



لإطلالة صيفية بسيطة، تناسب الخروجات النهارية السريعة، أعجبنا هذا التصميم المميز من ماركة Erdem، لفستان أسود متوسط الطول مُطبع بالورود الكبيرة، صُمم من قماش البوبلين القطني، مع أزرار أمامية تمتد من التوب وحتى تنورة الفستان.

وجاء تصميم الفستان يأكمام قصيرة منفوخة وفتحتين جانبيتين وياقة على شكل حرف V، مع حزام عريض بإبزيم عند الخصر.

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فستان بأزرار من Zara

فستان قصير بأزرار أمامية من زارا



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر عملية وبساطة، لفستان ذي أزرار أمامية يناسب خروجاتكِ النهارية أو المسائية في ربيع 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز من ماركة Zara، لفستان قصير مُصمم بأكمام طويلة، مع تصميم الكشكش على الخصر والأطراف، وأزرار أمامية تمتد من التوب وحتى أطراف التنورة القصيرة للفستان.

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فستان بأزرار من Chanel

فستان قطن بأزرار أمامية من شانيل



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة يناسب الخروجات المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة Chanel، وهو فستان مُصمم من القطن باللون الأسود، ذي طبعات للورود الصغيرة باللون الرمادي.

وجاء تصميم الفستان بتوب بحمالات رفيعة، مع فتحة صدر على شكل حرف V، وتنورة طويلة بتصميم A line، مع الأزرار الأمامية التي تمتد من صدر الفستان وحتى منتصف التنورة.

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