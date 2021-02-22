شنط يد سوداء موضة ربيع صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - برزت موضة شنط اليد السوداء ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ ربيع وصيف 2021، وتنوعت من حيث الموديلات .

شاهدي من خلال الصور التي جمعناها لكِ أجمل موديلات شنط يد نسائية باللون الاسود ، واختاري الموديل الذي يناسب شكل جسمك.



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شنط Tote بأحجام مختلفة موضة 2021

BALMAIN





لا غنى عن الشنط الـ Tote المميزة بحجمها العملي في مختلف المواسم، قدمت ماركة بالمان Balmain حقيبة Shopper متوسطة الحجم مزينة بشعار الدار وقفل أمامي باللون الذهبي نرشحها لممشوقات القامة.





أما الحقيبة مستطيلة الشكل المزوده بحزام طويل من توقيع فالنتينو Valentino يمكن أن تستعيني بها لإخفاء بروز البطن فقط ارتديها بطريقة الـ Cross.

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الشنط الصغيرة الأبرز في مجموعات 2021

ALEXANDER McQUEEN





تتربع الشنط صغيرة الحجم على عرش الموضة سواء الكلاتش المحموله بكف اليد كما في الموديل الموقع من بالمان Balmain أو المزوده بسلسال من ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، تناسب هذه الموديلات قصيرات القامة.





حافظت شنط الخصر Belt bags على مكانها ضمن لائحة الصيحات الدارجه في موسم الربيع وقدمتها ماركة Brandon Maxwell بخامة شفافة، تمسكي بهذه الموضة لتخفي بروز البطن واختاريها بنفس لون ملابسك اذا كنتِ قصيرة القامة.



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شنط كتف لأناقتك على مدار اليوم آخر موضة

VERSACE



تمنح شنط الكتف لمن ترتديها فخامة ورقي وأنوثة وبرع المصممون هذا العام في تقديمها بأحجام يمكن التأنق بها على مدار اليوم، اذا كنتِ طويلة القامة الجئي إلى القطع متوسطة الحجم التي تأتي بحزام أو سلسال متوسط الطول ويمكن التحكم بطوله كما في القطعة التي رصدناها لدى فيرساتشي Versace.





على العكس صاحبات القامة القصيرة ننصحهن بالحقائب الصغيرة كما في موديل فندي Fendi أو المزوده بحزام قصير مثل حقيبة لويس فيتون Louis Vuitton.

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الحقائب المبطنة نجمة ربيع 2021

VALENTINO





تعود فخامة الحقائب المبطنة إلى الواجهة وتألقت عارضة فالنتينو Valentino بواحد من أجمل التصاميم حيث زود بسلسال ذهبي طويل وأزدان بالستراس وتميز بحجمه الكبير ما يجعله من القطع المناسبة للطويلات، أما الحقيبة الصغيرة من ميو ميو Miu Miu نرشحها للقصيرات.



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