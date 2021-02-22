ملابس حوامل محجبات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - تمرُّ المرأة بعدة تغيرات في الشكل وحجم الجسم أثناء فترة الحمل، مما يؤثر على حالتها النفسية ويجعلها لا تهتم بأناقتها، على عكس مدونات الموضة اللواتي لا تعوقهن هذه الفترة عن الاهتمام بمظهرهن، لذا رصدنا لكُنَّ أفكاراً ناعمة ومريحة منسقة بقطع بسيطة لتعتمدن عليها في مظهركن اليومي في مختلف المشاوير.

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تنسيقات مريحة من نورهان حسن

نورهان حسن



نورهان حسن، بلوجر مصرية تهتم بالأزياء والموضة والجمال بشكل كبير، وذلك يبرز من خلال صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليون شخص، ولكثرة تنسيقاتها الأنيقة للأزياء رصدنا لكُنَّ أبرز إطلالاتها في ملابس الحمل لأناقة عصرية؛ حيث تأنقت ببنطال أسود رياضي مزين بخطوط بيضاء جانبية مع بلوزة سوداء مصممة بقماش أبيض في الصدر ومزينة بمطاط في الخصر لإطلالة رياضية أنيقة، واختارت في الإطلالة الثانية بنطالاً وبلوزة باللون البني المزين بخطوط عرضية بيضاء مع معطف طويل بني مصمم بأسلوب عملي، وأكملت مظهرها بعقد من اللؤلؤ وبإكسسوارات اللون الأبيض، وفي إطلالة عملية نسقت قميصاً أبيض وبنطالاً أسود مع بلوزة عصرية سوداء مزينة بالأبيض في الأطراف، وأكملت اللوك بإكسسوارات من الجلد الأسود.

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إطلالات عصرية من دينا رزق

دينا رزق



لم تتخلَّ البلوجر المصرية دينا رزق عن أناقتها طوال فترة حملها، حيث اعتمدت على الخيارات الأنيقة والمواكبة للموضة، مع حرصها على اختيار التصميمات المريحة والناعمة المناسبة للحمل، وفي أبرز إطلالاتها ارتدَتْ فستاناً بنفسجياً مصمماً برقبة مرتفعة مع حذاء وحقيبة بلونين مختلفين من البني وحجاب ملون لأناقة عصرية، وأطلت في الخيار الثاني بتنورة خضراء مع بلوزة بيضاء مزينة بمربعات سوداء مخططة بأسلوب عصري، وأكملت اللوك بإكسسوارات اللون الأسود والأبيض، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت ببلوزة وحجاب باللون الأبيض مع قميص أحمر وسالوبيت من الجينز الأزرق لمظهر مرح وحيوي.

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أزياء حوامل من آية مجدي

آية مجدي



تنوعت خيارات اليوتيوبر ومدونة الموضة آية مجدي في أزياء الحوامل ومن أبرز إطلالاتها تزينت ببلوزة بيضاء مزينة بطيات القماش في الجزء العلوي مع معطف البليزر الرمادي وبنطال بكاروهات اللوني الأسود والأبيض، وفي إطلالة أخرى أكثر أناقة تألقت بفستان شتوي أبيض مصمم برقبة مرتفعة مع معطف من المخمل البني واعتمدت لمظهرها حجاب التوربان باللون الأبيض مع حذاء وحقيبة من الجلد البني.

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