علاج ترهل الرقبة بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - مع التقدّم في السن، يفقد الجلد مرونته جرّاء انخفاض الكولاجين المسؤول الرئيس عن شدّ البشرة، وتبدأ علامات الترهّل بالظهور في البشرة، بخاصّة في منطقة الرقبة. ممّا يُسبّب الإزعاج والقلق لدى المرأة الباحثة دومًا عن الإطلالة الشبابية التي تُبرز جمال بشرتها. ما يجعلها تبدأ بالبحث عن أفضل العلاجات التجميلية لعلاج مشكلة ترهّل الرقبة. بيد، أن هنالك العديد من العلاجات الطبيعية الآمنة والفعّالة تُغني عن تلك العلاجات المُكلفة، ولعلّ أهمها الأعشاب الطبيعية التي عُرفت منذ القدم بفوائدها الجمالية.

وفي ما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت" أفضل الوصفات لعلاج ترهلّ الرقبة بالأعشاب، التي حتمًا ستبرهك نتائجها في شدّ البشرة المترهّلة.

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علاج ترهّل الرقبة بالأعشاب الطبيعية

علاج ترهّل الرقبة وشدّ الجلد بالأعشاب الطبيعية

إليك، كيفية استخدام الأعشاب الطبيعية في خلطات منزلية، لشدّ الجلد المترهل في الرقبة. وتنعمي ببشرة مشدودة وناعمة تعكس شبابك من الداخل والخارج.



عشبة الألوفيرا

تُساعد الألوفيرا في علاج ترهّل الرقبة وشدّها؛ لغناها بمضادات الأكسدة

يتم استخدام الألوفيرا موضعيًّا لتعزيز صحة البشرة وجمالها؛ نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة التي تُحارب شيخوخة الجلد، وتُساعد في زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين من قِبل الخلايا الليفية اليافعة، وهذا من شأنه أن يزيد من مرونة الجلد وجعله مشدودًا بشكلٍ أكبر. فضلًا عن كونها منتج آمن على الجلد.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُخلط ملعقة صغيرة من الألوفيرا، مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يُوضع المزيج على البشرة على الوجه والرقبة.

يُترك المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة.

تُبلل أطراف الأصابع بالماء وتُفرك البشرة بلطف.

يُغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.

تُكرّر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

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عشبة إكليل الجبل

تُفيد عشبة إكليل الجبل في علاج ترهّل الرقبة والتخلّص من التجاعيد والخطوط حولها

تُساعد عشبة إكليل الجبل في مكافحة شيخوخة البشرة، وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجيّة، وتحسين مرونة البشرة، وأيضًا منع التّجاعيد والخطوط الدّقيقة. بالإضافة إلى دورها الفعّال في الحماية من شيخوخة الجلد الضّوئية.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُوضع كوبان من الماء، وثلاث ملاعق كبيرة من خل التّفاح، مع غصنان طازجان من إكليل الجبل في قدر على النار، وتُترك لتغلي على درجة حرارةٍ متوسطة.

تُخفّف الحرارة بحيث يُترك الخليط على نارٍ هادئةٍ إلى أن تقلّ كميته إلى نصفها.

يُترك الخليط ليبرد، ثمّ يُصفّى، ويُنقل السّائل إلى زجاجة رذاذ.

يُستخدم السّائل كتونر للوجه وللرقبة.

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نصائح للحدّ من تجاعيد الرقبة

العناية بالبشرة بانتظام

ترطيب الرقبة بانتظام، والتأكّد من أنَّ المُرطّب الذي تختارينه هو مثالي لنوع بشرتك، وطبقيه بشكل يومي من الأسفل إلى الأعلى (عكس اتجاه عقارب الساعة) على رقبتك.

تقشير الرقبة مرّة واحدة أسبوعيًا؛ وذلك للمساعدة في التخلّص من خلايا الجلد الميتة، التي تجعل البشرة تبدو باهتة، وكبيرة في السّن.

الحرص على تدليك رقبتك بشكل يومي وإجراء تمارين خاصة بها.

الإبتعاد عن التوتر والقلق قدر الإمكان.

المُواظبة على تطبيق الخلطات الطبيعية من أجل شدّ الرقبة.

النّوم 8 ساعات في كلّ ليلة.

تجنّب فقدان الوزن بشكلٍ مفاجئٍ وسريع.

استخدام واقي الشّمس ذو نسبة حماية 30 عند الخروج، وتجنّب الخروج تحت أشعة الشّمس في أوقات ذروتها.

الإقلاع عن التّدخين.

تجنّب استخدام الصّابون الذي يحتوي على موادٍ كيميائيّةٍ قاسيةٍ.

تناول الأغذية الغنيّة بالبروتين، مثل: البيض، والدّجاج، واللّحوم، وتناول الفواكه والخضروات الغنيّة بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة.

تجنّب تناول السّكريات، والوجبات السّريعة.

شرب كميةٍ وافرة من الماء يوميًا؛ لضمان الحفاظ على رطوبة رقبتك من الداخل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص