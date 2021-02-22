5 صيحات أظافر ستكون الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - ضعي جانباً جميع موديلات الأظافر التي اعتمدتها خلال الشتاء، واستعدي لتجربة موديلات مناكير عصرية ستكون الأكثر رواجاً خلال الأيام المقبلة، وستهيمن على ما عداها من صيحات الأظافر خلال هذا العام. ففي ربيع وصيف 2021، ستأخذ ألوان المناكير المشرقة حيزاً كبيراً، لتمنح أظافرك مظهراً رائعاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك خمس صيحات أظافر ستكون الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



1- أظافر باللونين الأبيض والأسود

أظافر باللونين الأبيض والأسود (الصورة من إنستقرام)



لا شيء يضاهي أناقة الأبيض والأسود على أظافر المرأة، وهما سيكونان من أبرز ألوان مناكير 2021. استخدميهما على أظافرك بأسلوب ناعم وأنيق، بحيث تستخدمين فرشاة مخططة رفيعة لإنشاء خطوط دقيقة للغاية على أطراف الأظافر، باستخدام المناكير الأبيض والأسود.

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2- المناكير البني الشوكولاته

المناكير البني الشوكولاته (الصورة من إنستقرام)



لون البني الشوكولاته هو لون المناكير الذي تحتاجه أي فتاة مهما كان لون بشرتها، فهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة ويوفر لأظافرك مظهراً أنيقاً وهادئاً. وسيكون من أبرز ألوان ربيع وصيف 2021. استخدميه لطلاء أطراف أظافرك فقط وظفر واحد بالكامل.

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3- المناكير الفرنسي الأخضر

المناكير الفرنسي الأخضر (الصورة من إنستقرام)



المناكير الفرنسي باللون الأخضر سيكون النسخة العصرية والمتجددة الأكثر رواجاً في 2021 من المناكير الفرنسي الكلاسيكي. جهزي أظافرك بطبقة أساسية شفافة، ثم استخدمي خمساً من تدرجات اللون الأخضر، لطلاء كل طرف من أطراف الأظافر بدرجة أخضر مختلفة.

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4- أظافر مزينة بعدة رسومات

أظافر مزينة بعدة رسومات (الصورة من إنستقرام)



الأظافر المزينة بعدة رسومات أو نقشات هي أحد أبرز اتجاهات الأظافر في 2021، وهي ستمنح أظافرك مظهراً مرحاً ومميزاً. اختاري لوحة ألوان من العائلة نفسها، مثل البيج مثلاً، ونفذي نقشات ورسومات مختلفة على كل ظفر. وإذا كنت ترغبين في اتباع طريقة سهلة، استخدمي ملصقات الأظافر التي تتناغم مع بعضها البعض.

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5- نقشة حيوان الفهد بألوان النيون

نقشة حيوان الفهد بألوان النيون (الصورة من إنستقرام)



ألوان النيون هي أكثر الألوان المناسبة لفصلي الربيع والصيف، ولا سيما في ما يتعلق بتزيين الأظافر، وهي ستكون رائجة جداً هذا العام. لذلك، استخدميها لإنشاء نقشة حيوان الفهد على أظافرك، التي ستكون بدورها موضة أظافر رائجة. ستحتاجين الى فرش طلاء أظافر وعدد من ألوان المناكير النيون، إضافة الى طبقة علوية من المناكير الشفاف اللامع.

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