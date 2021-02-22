أجمل العطور الفرنسية للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - تعد العطور الفرنسية من أرقى وأجمل العطور العالمية، وهي تناسب المرأة العربية الطامحة دائماً الى طلة مثالية يكملها عطر نسائي تفوح رائحه أينما وُجدت لتخطف الأنظار في كل مكان.

وفي هذا المقال، جمعنا للمرأة العربية مجموعة من أجمل العطور الفرنسية لتختار من بينها ما يعجبها.



Miss Dior Blooming Bouquet

CapMiss Dior Blooming Bouquetion



إنه عطر فرنسي ناعم وزهري، يمزج بين الورد والفاوانيا والبرغموت والمسك. وهو ملائم لجميع الفئات العمرية، من المراهقات الى الجدات، كما أن رائحته تدوم طويلاً، وستضمن لك الحصول على إطراءات من كافة الذين تلتقيهم خلال يومك.

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Robert Piguet Fracas

Robert Piguet Fracas



إنه عطر فرنسي كلاسيكي، يمزج بين مجموعة نغمات عطرية مذهلة، تبدأ بمسك الروم لتتكامل مع روائح الحمضيات مثل الماندرين والبرغموت، لتنتهي بروائح الأزهار البيضاء من بينها الياسمين والغاردينيا. سيشعرك هذا العطر بالراحة والسكينة، ويضفي على إطلالتك لمسة راقية.

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Gucci Priemiere Eau de Tiolette

Gucci Priemiere Eau de Tiolette



يُعتبر هذا العطر من أبرز العطور الفرنسية وأكثرها جمالاً، لذا هو يستحق منك أن تجربيه، فهو يشكل مزيجاً مثالياً ورائعاً من زهر البرتقال، البرغموت، الياسمين، الورد البلغاري، الفريزيا، إضافة الى المسك والخشب.

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Guerlain La petite Robe Noire

Guerlain La petite Robe Noire



إنه عطر فرنسي رومانسي، ناعم وجذاب، استخدميه لجذب الانتباه، فهو يتميز برائحة رقيقة وفواحة، تمزج بين نغمات الورود والفاكهة، لا سيما الياسمين وزهر البرتقال والكرز والتفاح والكشمش الأسود، إضافة الى العنبر الأبيض والمسك.

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Nina Ricci L’Elixir

Nina Ricci LElixir



إنه أحد أكثر العطور الفرنسية جاذبية ونعومة، وعند تطبيقه في الصباح يمنحك شعوراً بالانتعاش والنشاط. وهو ملائم جداً لمحبات العطور الخفيفة التي تعتمد في تركيبتها على الفاكهة، إذ يمزج بين روائح الليمون والتفاح والخوخ المنعش، مع لمسة جذابة من العنبر ورائحة الموالح.

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Shalimar

Shalimar



إنه عطر فرنسي ذو طابع شرقي بامتياز، يوحي بالرومانسية والرقي والأناقة، وهو ملائم جداً لأجواء الخريف والشتاء. وقد سمته دار غيرلان بهذا الاسم نسبة الى حدائق شاليمار الهندية في تاج محل. يشكل هذا العطر مزيجاً من النغمات الرائعة والمميزة، وهي: الأرز، الماندرين، الروائح الزهرية الرقيقة، إضافة الى الزنجبيل والفانيليا.

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Burberry Eau De Parfum

Burberry Eau De Parfum



إن هذا العطر هو الاختيار الكلاسيكي لأي امرأة عربية، فهو مزيج رائع من رائحة الخوخ والمشمش والفانيليا والمسك، ونغمات المسك وخشب الأرز وخشب الصندل والكمثري. ستحبين بالتأكيد نعومة هذا العطر الفاكهي - المسكي الملائم جداً لأوقات النهار.

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Alien

Alien



رائحة هذا العطر الفرنسي من Thierry Mugler مميزة جداً ومختلفة عن غيرها، الى درجة لا يمكن وصفها. يتميز هذا العطر برائحته الحلوة التي ترتكز على العنبر والفانيليا، والتي تجعله عطراً مثالياً لكل امراة وفتاة عربية تسعى الى إثبات شخصيتها.

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