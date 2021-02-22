تسريحات شعر ويفي عريض للشعر القصير لإطلالة جذّابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 05:35 مساءً - تحبّ كل إمرأة أن تبدو مُتألِّقة ومميّزة، والظهور دائمًا بشكل مُلفت وجذّاب. وبما أنّ جمال الشعر يُعد جزءٌ لا يتجزّأ من جمال إطلالتها، فهي تسعى وبشكل متواصل إلى التنويع في تسريحات شعرها واختيار الأجمل منها؛ لإكمال إطلالتها بأسلوب جذّاب ولافت. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر في عالم صيحات الشعر، فإن تسريحات شعر ويفي عريض للشعر القصير، كانت ولا تزال تحتلّ الصدارة في موضة تسريحات الشعر للعام 2021؛ إذ تتميّز بستايل عصري شبابي يمنح المرأة لوكًا عصريًا نابضًا بالأنوثة، ويجعلها تبدو أصغر سنًا.

ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمالك، يقدّم لك مجموعة أفكار من أجمل تسريحات شعر ويفي عريض للشعر القصير، لتختاري منها الأجمل لإطلالاتك.



أجمل موديدلات تسريحات شعر ويفي عريض للشعر القصير

تحتّل تسريحات الشعر القصير ويفي عريض الصدارة في موضة صيحات الشعر

تتميّز تسريحات شعر ويفي عريض للشعر القصير، بالستايل الشبابي والجذّاب، وتُعتبر من التسريحات التي تزيد من كثافة الشعر. كما وتناسب جميع الإطلالات سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية المسائية. ومن السهل إنجازها في المنزل من دون الحاجة لارتياد صالونات تصفيف الشعر.



تسريحة ويفي عريض للشعر القصير الملفوف إلى الداخل

تسريحة شعر قصير ويفي عريض لإطلالة أنيقة وناعمة في الوقت ذاته

هذه التسريحة، تُعتبر الخيار الأفضل إذا كنت تبحثين عن ستايلٍ أنثوي وناعمٍ. تتميّز بأسلوبها الدّقيق والمحكم الذي يمنحك إطلالة جدية تليق بك، وتُعتبر مثالية لصاحبة الوجه البيضاوي التي ترغب في تعزيز جمال شعرها.

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تسريحة ويفي عريض للشعر القصير لإطلالة كالأميرات

تتميّز هذه التسريحة بستايل أنيق يُناسب الإطلالات الفخمة

يُمكنك التألّق بهذه التسريحة الناعمة، التي تتميز بأسلوبها الذي يحاكي إطلالات الأميرات، وبلسمتها الرومانسية، لتُعززي جمال شعرك، وتنعمي بإطلالة أنيقة وعصرية مُفعمة بالجاذبية.



تسريحة ويفي عريض للشعر القصير بأسلوب الكاريه

تتناسب هذه التسريحة مع إطلالتك الرسمية

تُضفي هذه التسريحة جمال من نوع خاص على شكل وجهك وتزيج من جمال شعرك، وتُعدّ حليفتك لإطلالة مميّزة. اعتمديها لمنح نفسك لوكًا نابضًا بالحيوية والجاذبية، ولتخطفي أنظار كل من حولك.

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تسريحة ويفي عريض للشعر القصير مع الفرق الجانبي

تعدّ هذه التسريحة خيارًا مثاليًا لإطلالتك العملية

يكمن جمال هذه التسريحة بأسلوبها الفريد بما تُضفيه من توازنٍ إلى إطلالتك مانحة إيّاك ستايلًا جذابًا، سواء أكنت ترغبين في اقتباس إطلالات الفاشينيستا أو الحفاظ على إطلالة بسيطة يومية.



تسريحة ويفي عريض للشعر القصير مع الغُرَّة الأمامية

تناسب هذه التسريحة الإطلالات النهارية والمسائية

تُعتبر من التسريحات الأنيقة والعملية، وتتميّز بأسلوبها العصري والبسيط. إذا كنت تحبين الإطلالات الطبيعية، فلا تتردّدي في اعتمادها لتتألقي في ستايل يتماشى مع الموضة على غرار النجمات.

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تسريحة ويفي عريض للشعر القصير لإطلالة جذّابة

تتميّز هذه التسريحة بالأناقة والعفوية في الوقت ذاته

مما لا شك فيه، أنّ هذه التسريحة هي من أكثر التسريحات بساطة وسهولة، وتتميّز بلمستها العصرية وتدخل ضمن صيحات الشعر المعتمدة عالميًا. لذا لا تتردّدي في اعتماد هذه الإطلالة المشرقة والملفتة، لتسطعي جمالًا.



تسريحة ويفي عريض للشعر القصير لإطلالة ناعمة

تسريحات شعر قصير

تُعتبر هذه التسريحة مثال لعالم الموضة والجمال، فهي تسريحة مثالية لتتألقي بإطلالاتك اليومية، ولك الحريّة باعتماد غرَّة الشعر لإضافة لمسات جذّابة إلى التسريحة، وتثبتي جمال إطلالتك، ولتحصلي على تسريحة أنيقة وناعمة وأنثوية وطبيعية.

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تسريحة ويفي عريض للشعر القصير لإطلالة مُفعمة بالأنوثة

تناسب هذه التسريحة جميع أنواع الوجوه

تمنح هذه التسريحة خصلات شعرك المزيد من الأنوثة، كما أنّها تبدو رائعة في مختلف المناسبات، ويمكنك اعتمادها مهما كان لون شعرك أو شكل وجهك، للحصول على إطلالة ناعمة وعصرية وعفوية.

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