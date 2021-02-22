لقاء الخميسي تشارك متابعيها بصورة نادرة: «زمان وانا صغنن»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، بصورة نادرة لها.

وظهرت «لقاء» في الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها وهي بوزن زائد عن شكلها حاليًا، كما يبدو أن الصورة قديمة، إذ علقت عليها قائلة: «زمان وأنا صغنن».

نصائح لقاء الخميسي للسيدات

ووجهت الفنانة لقاء الخميسي، قبل أيام، عددًا من النصائح المهمة للسيدات، وشاركت عبر خاصية «استوري»، صورة لها من أحدث ظهور، وبدت خلالها بدون ماكياج فضلًا عن ترك شعرها منسدلًا على كتفها بإطلالة هادئة.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة قالت خلاله، «حبي شكلك.. حبي جسمك.. حبي روحك وحبي عقلك، حبي كل تفصيلة فيكي حتى عيوبك حبيها».

وتابعت الفنانة خلال الصورة ورسالتها للسيدات، قائلةً: «خلي ثقتك في نفسك ملهاش حدود متخليش حد يهزك انتي Unique، مفيش منك نسخة تانية، شوفي الحلو اللي فيك، حبي نفسك أولًا لانها تستحق».

تفاصيل الحفل الغنائي الأول للقاء الخميسي

وكانت الفنانة لقاء الخميسي أحيت حفلًا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء مع في حفل لفرقة فؤاد ومنيب، وشاركها من الحضور زوجها الذي كان يدعمها ويساندها ويقوم بإلتقاط الصور الفوتوغرافية لها فضلًا عن تسجيل عدد من مقاطع الفيديو.