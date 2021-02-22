مشادة على الهواء حول سن الحضانة.. وأم: عايزين تتهربوا من التزاماتكم المالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل استديو «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على فضائية«on»، وقع مشادة كلامية بين ربة منزل وطبيب، حول موضوع الحلقة، الذي يفتح نقاشًا حول سن الحضانة وترتيب الأب في حضانة الطفل.

بدأ الطبيب أحمد أبو الدهب أحد الآباء الداعمين لخفض سن حضانة الطفل، حديثه، قائلًا، «في توصيات من المؤتمر الدولي بروما، حول سن الحضانة، بألا يقل عن 7 سنوات للذكر، و9 سنوات للأنثى، ولا يزيد عن 12 عامًا، حتى يكونوا مع والدهم»، فردت عليه ربة المنزل، تهاني إسماعيل، وهي إحدى الأمهات الرافضات لخفض سن حضانة الطفل، بقولها «الآباء يطالبون بخفض سن الحضانة للتهرب من الالتزامات المادية».

لم يكن أمام الطبيب إلا مقاطعتها، قائلًا، «وأنا أصرف على الأم ليه، أنا اخد ولادي أربيهم وأصرف عليهم أنا بنفسي، أديها فلوس ليه؟».

وتابعت ربة المنزل تهاني إسماعيل، ردًا على حديث الطبيب، بقولها إن الجدة للأب يعني حضانة للأب، وكذلك العمة في القانون الحالي، والذي يعتبر شكليًا الحاضن رقم 16، ولكن فعليًا الرابع.

ووجهت ربة المنزل كلامها للطبيب أحمد أبو الدهب، قائلةً، «أنا مش ناشز، أنا مطلقة غيابي، وانتوا بتدعوا للخراب».

وتدخلت الإعلامية لميس الحديدي، في سياق الحديث، قائلةً، «ليه عايز تبع الرابع، مع إن الأمهات الأكثر قدرة على رعاية الأطفال»، متسائلةً، «الأب ده هيراعي الطفل ازاي، لا عنده وقت يذاكر ولا يعالج، الأم عندها وقت واستعداد تعمل 4 حاجات في وقت واحد، وبتشتغل علشان تصرف على أولادها بما إن الراجل مبيصرفش».

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي، «كلنا بنودي ولادنا الحضانة في سن الـ3 سنين».