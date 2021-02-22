القصة الكامة لأزمة منار اللبنانية مع أبناء شعبان عبدالرحيم: انتهت بالرقص في فرح حفيدته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الشهر الماضي، أثارت الفنانة اللبنانية منار الجدل، بعدما خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، مطالبة بميراثها من تركة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط لدى جمهور المطرب الراحل، ليخرج صديقه المقرب وابنه يوضحان حقيقة الأمر.

وعقب حالة من الجدل والخلافات بين الفنانة وأبناء الفنان الراحل، انتهت المشكلة بالصلح، إذ تنازلت منار اللبنانية عن طلبها بميراثها من المطرب الراحل.

ويرصد «هن» تفاصيل القصة الكاملة في السطور التالية، بداية من مطالبة منار اللبنانية بميراثها حتى إعلان الصلح.

منار تطالب بميراثها

في أواخر شهر يناير الماضي، انطلقت حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية منار، إذ خرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «فيس بوك»، تطالب بالحصول على نصيبها من ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وفي مقطع الفيديو تحدثت الفنانة منار: «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي».

وتابعت منار اللبنانية: «بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».

ابن شعبان عبدالرحيم

حديث «منار» اللبنانية أثار الكثير من الجدل، لينفيه نجل الراحل شعبان عبد الرحيم، «عصام»، مؤكدًا أنه لا يعرف حقيقة هذه الأحاديث المتداولة، إذ قال خلال إحدى تصريحاته الإعلامية: «منعرفش حاجة عن الكلام ده».

هتجوز لبنانية

وبدأت علاقة الفنانة اللبنانية منار، بالمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، قبل 12 عامًا، حين زارت المطرب الشعبي في الاستديو الخاص به، على خلفية تعاونهما في أغنية «هتجوز لبنانية».

وكشف الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغنية «هتجوز لبنانية» والصديق المقرب للمطرب الراحل، حقيقة الأمر: «هي اتعرفت على عم شعبان من حوالي 12 سنة، كنا قعدين في الاستديو بتاعه اللي بنسجل فيه الأغاني، وهي جت عشان تتصور معاه، زي ما بتعمل مع أي فنان، وكان معها واحد غالبًا كان مدير أعمالها».

وتابع «إسلام» لـ«هن»: «المعرفة كلها وقتها كانت إزيك وعاملة إيه، كلمتين وخلاص.. زي أي واحدة من المعجبين، وساعتها عم شعبان قال ما تكتب كلمتين نغنيهم سوا، وكتبت هتجوز لبنانية، وهي قالت في الأغنية بحب مصر عشان فيها شعبان.. وخلاص».

صديق شعبان عبدالرحيم: عاوزة شهرة

«ديه حركات عشان تتشهر».. هكذا علق الشاعر إسلام خليل، على ادعاءات الفنانة اللبنانية منار، ومطالبتها بنصيبها من ميراث الفنان الراحل.

وفي بداية حديثه لـ«هن»، قال «إسلام»: «منار مش مطربة، ولا ليها علاقة بالفن، ديه واحدة عاوزة تتشهر، بتيجي تتصور مع الفنانين الكبار عشان عاوزة شهرة من وراهم».

صلح مفاجئ وتنازل عن الميراث

وفي خطوة مفاجئة، حضرت اللبنانية منار حفل زفاف ابنة المطرب الشعبي عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، لتسيطر حالة من الدهشة وسط الحضور.

ودخلت اللبنانية منار الفرح بصحبة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب، توجه إليها جميع أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لاستقبالها ومعاتبتها على ما صدر منها، وانتهت الأزمة بينهما، إذ ذكرت «منار» أنها لن تقاضي أبناء شعبان عبد الرحيم من أجل الميراث، كما قامت بوصلة رقص مع ابنة عصام شعبان في حفل زفافها.