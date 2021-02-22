الامارات | الألقاب التي سيخسرها هاري وميغان بعد وداع "الملكية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الألقاب التي سيخسرها هاري وميغان بعد وداع "الملكية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر بيان عن قصر "باكينغهام" تم فيه الإعلان عن قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بأنهما لم يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة وهو ما يعني أنهما سيخسران ألقابهما الملكية.. ولكن ما هي الألقاب التي سيخسرها دوق "ساسكس" نتيجة هذا القرار الدائم؟

وأكدت الملكة اليزابيت أنه "بالابتعاد عن العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة" وبالتالي ستتم إعادة التعيينات العسكرية الفخرية والرعايات الملكية للزوجين قبل إعادة توزيعها بين أعضاء العائلة المالكة

ويعني ذلك أن هاري سيخسر ألقاب "النقيب العام لمشاة البحرية الملكية" و"القائد الفخري للقوات الجوية الملكية في هونينجتون" و"الرئيس العام للسفن الصغيرة البحرية الملكية والغوص" و"رئيس صندوق كوينز كومنولث ترست" و"راعي اتحاد الرجبي" و"راعي دوري الرجبي"

أما ميغان ستخسر "نائب رئيس كوينز كومنولث ترست" و"راعي المسرح الملكي الوطني" و"راعي رابطة جامعات الكومنولث"

وأكد الزوجان أنهما سيظلان ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة وحول العالم وعرضا مواصلة دعم المنظمات التي يمثلانها: "يمكننا جميعاً أن نعيش حياة الخدمة العامة.. الخدمة عالمية"

وبحسب تحليل المراسل والكاتب الملكي "جوني دايموند" فإن رد الأمير هاري وميغان على بيان القصر ظهر فيه نوع من الغضب ففقدان هاري لكونه النقيب العام لمشاة البحرية الملكية لا بد أن يكون مؤلماً

وشكرت العديد من المنظمات والجمعيات الزوجين على دعمهما معلنين أن كلا من هاري وميغان سيظلان راعيين لهم ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الزوجين أنهما يتوقعان طفلهما الثاني ومن المتوقع أن يتحدثا عن قرارهما هذا في مقابلة تلفزيونية مع "أوبرا وينفري" الشهر المقبل

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