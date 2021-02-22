باحثون يحذرون: كورونا الحاد يمكن أن يسبب تشوهات خطيرة في العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بأعراض كوفيد-19، فقد تكون الحمى والتعب والسعال المستمر من العلامات الكلاسيكية للعدوى، ومع ذلك، فإن الفيروس القاتل لا يخلو من المضاعفات الطبية الأخرى.

ووجد باحثون تشوهات في العين لدى المرضى الذين يعانون من حالة كورونا الشديدة، والتي قد تبدو غير عادية ولكنها منتشرة بشكل كبير، وفقًا للدراسة التي أجراها مجموعة من المهنيين الطبيين، والتي نقلها موقع "timesofindia" .

كوفيد -19 يمكن أن يدمر العينين

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية Radiology، يمكن أن يتسبب COVID-19 الحاد في أضرار جسيمة للعيون ويسبب بعض تشوهات العين لدى المرضى.

استخدم خبراء من الجمعية الفرنسية لطب الأشعة العصبية فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن تشوهات العين لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الخطيرة.

أجرت الدراسة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 129 مريضًا، أظهر 9 منهم علامات تشوهات في العين وتم نقل 8 منهم إلى المستشفى بسبب COVID-19.

وتوقعت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تشوهات تسمى "العقيدات" في الجزء الخلفي من العين، والتي يمكن أن تكون التهابًا أو ضررًا مباشرًا للعينين.

فحص العين مهم

في حين أن كوفيد-19 يدعو إلى مستوى معين من الوعي واليقظة، تقترح الدراسة فحص العين لجميع الأشخاص الذين يعانون من كورونا، يمكن أن يشمل ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي وتنظير قاع العين.

على الرغم من أن الكثير لا يزال قيد التكهنات، إلا أن الباحثين يتابعون المرضى باستمرار ويقومون بإجراء العديد من الاختبارات الشاملة وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لحل المشكلة في بدايتها.

أعراض كورونا الأخرى التي يجب الانتباه إليها في العين

في دراسات سابقة، ارتبط COVID-19 أيضًا بمشاكل أخرى في العين مثل التهاب الملتحمة وكثيراً ما اشتكى الناس من التهاب العين.

ظهرت أنواع مختلفة من التهاب الملتحمة، مثل الإفرازات المخاطية والعين المرتبطة بالعدوى البكتيرية، في النتائج الأخيرة.