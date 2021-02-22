عالجها على الفور.. 3 أعراض لكورونا لها عواقب مميتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تستمر أعراض فيروس كورونا في الزيادة والتوسع منذ بدء انتشاره، خاصة مع زيادة سلالات الفيروس الجديدة والمتحورة، ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل أسرع، وفي حين أن بعض الأعراض تكون خفيفة ويمكن علاجها في المنزل، إلا أن هناك علامات معينة لكورونا يمكن أن يكون لها عواقب مميتة ويجب علاجها على الفور، وفقًا لما ذكر موقع timesofindia.

علامات الإصابة الشديدة بـ "كورونا"

بصرف النظر عن الأعراض الثلاثة الكلاسيكية لكورونا، وهي الحمى والسعال الجاف والإرهاق، إلا أن هناك علامات شديدة أخرى للفيروس يمكن أن تكون مهددة للحياة ويجب معالجتها تحت إشراف طبي، وفق ما ذكر الدكتور وصف لوك برات سيديس- الطبيب الرئيسي في عيادة نومان الصحية للرجال، والذي شدد على أن العلامات الثلاث لكورونا يمكن أن تكون قاتلة.

-ضيق في التنفس

حسب برات سيديس، فإن أفضل مقياس لمعرفة ما إذا كانت أعراض كورونا تتدهور هو تفاقم ضيق التنفس ودرجة القدرة على أداء الأنشطة اليومية العادية، مثل الغسيل، وارتداء الملابس، والطبخ، والصعود على الدرج وبين الغرف في المنزل.

وأشار أيضًا إلى أن عدم القدرة على تكوين جملة أو إكمال جملة كاملة دون التوقف لالتقاط الأنفاس أو الراحة كعلامة محتملة لعدوى كورونا الشديدة، مقترحًا مراقبة الأكسجين في المنزل، وكذلك طلب المساعدة الطبية.

-دوار أو فقدان للوعي مفاجئ

ويوضح برات سيديس أنه إذا شعر المرء بالدوار أو فقد الوعي بسبب الأعراض الأساسية لكورونا، فقد يكون هذا حرجًا أو خطيرًا.

ويشير قائلاً: "هذه العلامات تعني أنك لم تعد تحصل على كمية كافية من الأكسجين ويمكن أن تكون تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة تهدد الحياة وتتسم بالتهاب حاد في الرئة".

ويتابع: "حتى مع حالة كورونا الحرجة، إذا تلقيت العلاج في المستشفى بسرعة، فستكون لديك فرصة للبقاء والتعافي".

الأعراض الشائعة لـ"كورونا"

إلى جانب الأعراض الشديدة لكورونا، تظل الأعراض الأكثر شيوعًا كما هي، وتتلخص الأعراض الكلاسيكية لكورونا التي يجب الانتباه إليها، فيما يلي:

- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- إعياء

- فقدان حاسة الشم والتذوق