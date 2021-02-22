خرج ولم يعد.. 4 شقيقات يجوبن الشوارع بحثا عن أبيهن: عنده ألزهايمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرابة شهر كامل مر ولا يزال زكي صابر، صاحب الـ68 عامًا، متغيبًا عن منزل أسرته بمنطقة بولاق أبو العلا، تاركًا خلفه قلق وذعر بناته الأربع وزوجته على حالته، إذ بتن يبحثن عنه في جميع المناطق والشوارع المحيطة أملًا في العثور عليه لكن دون جدوى.

الابنة: والدي بيجي له ألزهايمر على فترات

تكشف صابرين زكي (23 عام)، ابنة الرجل الستيني المتغيب عن منزله، تفاصيل حالته الصحية واختفاءه المفاجئ من المنزل، خلال حديثها لـ«هن»، قائلة «بابا بقاله سنتين بيعاني من الزهايمر بس بيجيله على فترات، يعني ممكن ينسى لمدة 3 أيام أو أسبوع مثلًا ويرجع يفتكر تاني، ده غير إن عنده جلطات على الرئة والمخ، فمكانش بيخرج إلا قليل جدًا، وكانت خروجاته من البيت مقتصرة على نزوله عشان يقعد على القهوة اللي جمب البيت شوية عشان يشم شوية هوا وبيطلع على طول».

اختفاء وعودة إلى المنزل

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتغيب خلالها «زكي» عن منزله، إذ فقد عنوان منزله من قبل، لكنه عاد مرة أخرى، «مش أول مرة بابا يتوه فيها، هو غاب قبل كده عن البيت وتاه برضو وفضلنا ندور عليه 3 أيام، لحد ما واحد جارنا شافه في مكان ما وهو تايه ومش عارف يرجع، وبعدها وديناه لدكتور تاني عشان يتعالج وكان اتحسن، بس في أواخر يناير اللي فات خرج من البيت في يوم عشان يقعد على القهوة شوية ويطلع، بس مرجعش من وقتها»، بحسب «صابرين».

وتابعت الابنة «نزلنا ندور عليه من وقتها، وفيه ناس قالوا لينا إنهم شافوه في موقف في التحرير وكان تايه فعلًا ومش عارف يرجع بيته، ومن يومها واحنا بنروح كل يوم هناك ندور عليه في نفس المكان، جايز نوصله».