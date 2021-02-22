«كان يهودي وأسلم عشانها».. قصة زواج تحية كاريوكا من ضابط أمريكي: مات في حرب فيتنام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عُرفت بقوتها وجمالها، ووقع في حبها عشرات الرجال، الفقراء منهم والأثرياء، حتى وصل عدد زيجاتها لأكثر من 17 رجلًا، أبرزهم «الدنجوان» رشدي أباظة، والضابط الأمريكي «ليفي»، الذي من شدة حبه لها أعلن إسلامه من أجل الفوز بها.

ويتزامن اليوم 22 فبراير، ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا، التي دخلت الوسط الفني خاصة الرقص الشرقي وهي في سن صغير، وطورت فيما بعد في المجال الرقص الشرقي، حيث سُميت رقصة باسمها «الكاريوكا».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية قصة زواج الفنانة تحية كاريوكا والضابط الأمريكي ليفي، على لسان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والناقد طارق الشناوي.

خلال استضافة الفنانة الراحل رجاء الجداوي، والناقد الفني طارق الشناوي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي» عام 2017، تحدثا عن قصة زواج تحية كاريوكا من الضابط الأمريكي ليفي.

تعرفت كاريوكا على زوجها الثالث، الضابط الأمريكي ليفي، حينما سافرت إلى أمريكا حيث العمل في هوليوود، عقب توقيعها عقدًا لشركة «Fox» الأمريكية عام 1945، وقالت رجاء الجداوي، «الفنانة تحية كاريوكا عرفت ليفي، لما سمعته بيقول كلمة عن مصر، فضربته بفندق شبرد القديم، ولما ضربته أعجب بيها».

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا، بالضابط ليفي، مدنيًا أمام قاض في لوس أنجلوس، بعدما أشهر إسلامه، وقال الناقد الفني، طارق الشناوي، «بعد ما اتجوزوا خدها وراح هوليود علشان يعملوا أفلام، ولانه كان أسلم مشتغلش في هوليود، لو كان فضل يهودي كانوا شغلوه، وبعد ما مر زمن مات وهو في حرب فيتنام».

لم يُكتب لهذة الزيجة الاستمرار، فعقب مرور عام انفصلت تحية كاريوكا عن الضابط الأمريكي، وفشلت في الاندماج داخل المجتمع الأمريكي، وعادت إلى مصر عام 1947.