حقيقة صور تورتة "الرجل المقطع" في حفل طلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تورتة كبيرة مجسمة على شكل رجل يبتسم يرقد على سرير في المستشفى، ومقطع الأيدي والأرجل وحوله المكان مزين ببلاليين.

وادعى العديد من رواد "فيسبوك"، أنها كيكه صنعت لحفل طلاق لإحدى المطلقات للتعبير عن مدى كرهها لطليقها.

وجاءت بعض التعليقات الساخرة معبرة عن "كيد النسا" ونصائح للرجال بأن عليهم الحذر من تحول هذه الكيكة لحقيقة.

ولكن اتضح الأمر أن الرجل الراقد بالمستشفى هو Slowthai مغني الراب الشهير، والكيكة هي مشهد في الكليب الخاص بأغنيته Feel Away.

وهي كيكة مصنوعة من الفانيليا والشيكولاتة وعجينة السكر، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.