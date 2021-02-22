فيروس كورونا... هل سلالات كوفيد-19 الهندية أكثر عدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني العديد من دول العالم، ومن بينها الهند، من ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل انتشار سلالات جديدة.

ويبقى السؤال.. هل سلالات كوفيد-19 الهندية أكثر عدوى؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " thehealthsite".

وحذر رئيس معهد الهند للعلوم الطبية، الدكتور رانديب جوليريا، من أن سلالات الفيروس التاجي الجديدة في البلاد أكثر عدوى وخطورة.

وأكد رانديب، أن سلالات Covid-19 الجديدة الموجودة في ولاية ماهاراشترا بالهند، يمكن أن تكون أكثر خطورة وقابلية للانتقال من الأصلية.

وأضاف جوليريا: "مناعة القطيع من فيروس كورونا هي" أسطورة "في الهند لأن 80 في المائة على الأقل من الناس يحتاجون إلى أجسام مضادة لحماية جميع السكان، كما أن السلالة الهندية الجديدة شديدة العدوى وخطيرة، ويمكن أن تتسبب في إعادة الإصابة لأولئك الذين سبق لهم تطوير أجسام مضادة".

وشدد أيضًا على أنه يجب على الجميع الالتزام بقواعد كوفيد-19 والتطعيم: "قد لا توفر اللقاحات مناعة كاملة للفرد ضد سلالات Covid-19 الجديدة، لكن من المرجح أن يطوروا نسخة أكثر اعتدالًا منها".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم اكتشاف ما يقرب من 240 سلالة جديدة من سلالات كورونا في جميع أنحاء الهند.

سلالات Covid-19 الجديدة هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشط التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي.

حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند آخذة في الازدياد

وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن الهند شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في عدد الحالات النشطة لـ COVID-19 ، والتي تم ربطها بـ 1،45634 تمثل 1.32 في المائة من إجمالي الإصابات في البلاد، ووفقًا للتقرير الحالي، هناك أكثر من 74 في المائة من الحالات النشطة في البلاد في ولاية كيرالا ومهاراشترا.