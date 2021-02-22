عبايات خليجية فاخرة للمناسبات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:54 مساءً - لا يمكن الاستغناء عن العبايات الخليجية في خزانة أزياء كل فتاة عربية، خاصة في الخليج؛ حيث تظل هي الخيار الأفضل والأقرب لقلوبهن، لا سيما مع وجود الكثير من الموديلات المناسبة للأوقات المترفة، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات فاخرة مستوحاة من صيحات موضة ٢٠٢١، فاعتمدنها لمناسباتكن هذا العام.



عبايات ملونة من مثايل آل علي

عباية عصرية من مثايل ال علي



تعتمد مدونة الموضة الإماراتية، مثايل آل علي، على خطوط الموضة العصرية في مختلف إطلالاتها، لا سيما بالأزياء الخليجية؛ حيث نلاحظ أنها الأكثر أناقة وتميزاً في اختيار التصميمات، ونرصد لكُنَّ من وحيها اليوم عدة أفكار بسيطة وراقية؛ حيث تأنقت بعباية زرقاء مزينة بنجوم بيضاء صغيرة مع حقيبة فضية أضفت عليها أناقة حيوية فاخرة، ونسقت في إطلالة أخرى عباية باللون البيج مزينة بالفصوص الكريستالية مع فستان وحجاب بلون العباية، لمظهر منسق بعناية، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض.

تابعي المزيد: عبايات وأزياء عمانية من ثريا البلوشي



عبايات عصرية من خولة المراغي

عباية عصرية من خولة المراغي



لأن الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، من أكثر الفتيات الخليجيات اعتماداً على العبايات في مظهرها اليومي، فلا شك في أنها تُعتبر خياراً ملهماً للكثير من النساء، فإن كنتِ بحاجة لاستيحاء موديلات عبايات فاخرة لمناسباتك القادمة فيمكننا أن نلهمك من وحيها عدة تصميمات، كعباية خضراء مزينة بقماش الشيفون المنقط والمطرز بالأبيض في أطراف الأكمام مع إكسسوارات ذهبية، واختارت في إطلالة أخرى عباية بنفسجية مزينة بالفرو الملون بدرجات اللون البنفسجي في الطرفين العلوي والسفلي لتمنحها أناقة مبهرة، وأطلت في الخيار الثالث بعباية سوداء لامعة مزينة بخطوط خضراء إلى جانب حقيبة وحذاء من الجلد الأسود.

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عبايات سوداء للمناسبات من هند

عباية سوداء من البلوجر هند



تعتمد البلوجر الإماراتية، هند، على العبايات السوداء في مختلف إطلالاتها، فإن كنتِ من مُحِبَّات ارتدائها في المناسبات فيمكننا أن نقدم لكِ من وحيها بعض الأفكار؛ حيث ارتدَتْ عباية سوداء مزينة بفصوص صغيرة بشكل طولي أنيق وناعم على مختلف التصميم، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مزينة بقماش شفاف في الأطراف إلى جانب التطريزات اللامعة بالزهور في مختلف التصميم، وأكملت مظهرها بحذاء لامع باللون الفضي لأناقة لافتة.

تحتاج النساء الخليجيات للعبايات الفاخرة المناسبة للدعوات المميزة أو المناسبات المختلفة، ولأن إنستجرام مدونات الموضة يُعَدُّ خياراً مثالياً للبحث عن أجمل التصميمات وأبرزها، فقد رصدنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتصميمات مختلفة لتناسب أذواقكن.

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