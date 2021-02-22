أجمل موديلات أساور فاخرة من مجموعات المجوهرات الراقية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:54 مساءً -

أبهرتنا أهم الدور العالمية في العام 2021 بتقديمها لمجموعات ترقص الألباب من المجوهرات الراقية، التي تعد الصديق المثالي للمرأة صاحبة الأسلوب الملكي المترف. وقد كان للأساور الفاخرة حصة كبيرة من تلك المجموعات، فرصدناها بأجمل الموديلات، سواء كانت مرصعة بالألماس أو بالأحجار الكريمة الملونة التي تجمع بين الرقي والعصرية.

جمعنا لك اليوم في الخليج 365 باقة مميزة من أجمل موديلات الأساور الفاخرة من مجموعات المجوهرات الراقية 2021، لنطلعك على أحدث الإصدارات والأساليب لهذا العام.

موديلات أساور فاخرة ضمن مجموعات المجوهرات الراقية

أساور فاخرة باللون الأخضر الملكي

سوار من الملاكيت والذهب من مجموعة لا جويا دي بوميلاتو La Gioia Di Pomellato



غازلي معصمك بأجمل تصاميم الأساور بالأحجار الكريمة المصممة من الحجر الأخضر الملكي ضمن مجموعات المجوهرات الفاخرة لهذا الموسم.. فهذه التصاميم خلصت لصاحبات الأسلوب الحيوي والشبابي.

أعجبنا ضمن مجموعة مجوهرات A History of Style، Art Deco من دار بوشرون Boucheron، والتي تعد إعلاناً للحرية والأناقة، سوار من أحجار الزمرد الملكي الفاخر، مرصع بأحجار الألماس التي تحاكي المرأة العاشقة للإطلالة الملفتة.

كما وجاءت أحجار الملاكيت الأخضر لتزين معاصم النساء من خلال ترصيعها للأساور المميزة المفعمة بالعصرية الفاخرة ضمن مجموعات علامات ميسيكا باريس Messika Paris وبوميلاتو Pomellato.

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أساور ماسية فاخرة

سوار ألماس من مجموعة Wings Of Light لدار بياجيه Piaget



لاتزال الأساور الماسية الراقية محافظة على مكانتها ضمن مجموعات المجوهرات الفاخرة هذا الموسم.. فمهما راجت الأساور المرصعة بالأحجار الكريمة الملونة، تبقى تلك المصممة من الألماس من القطع الكلاسيكية التي لا يمكن التخلي عنها أبداً.

ولهذا الموسم، لاحظنا الرواج الشديد لأساور الألماس العريضة من الذهب الأبيض، والتي تعتبر زينة مثالية للسهرات والحفلات الراقية سواء خلال الأعراس أو على السجادة الحمراء.

من مجموعة بوشرون Boucheron للمجوهرات الراقية، انتقينا لك سواراً بتصميم عريض Ruban Diamants أي بشكل عقدة من الألماس، مصمم من الذهب الأبيض ومرصع بالكامل بحبات الألماس المشع.

كما ولفتتنا فخامة سوار الألماس العريض ضمن مجموعة مجوهرات شانيل Chanel الراقية، والذي يحمل اسم Lion Secret. تتوسط هذا السوار حبة كبيرة من الألماس، وأكثر ما أعجبنا فيه هو تصميمه المعقد وأحجار الألماس متعددة الأشكال والأحجام.

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أساور ذهبية فاخرة

سوار Camelia Venitien من شانيل Chanel



لا تعد فخامة الألماس حكراً على المجوهرات باللون الذهب الأبيض. فقد أضحت دور المجوهرات العالمية على يقين بضرورة إعادة تضمين الذهب الأصفر ضمن مجموعاتها من المجوهرات الراقية المرصعة بالألماس، نظراً لعشق الكثيرات له بالأخص ذوات البشرة الحنطية والفاتحة.

جاء السوار الذهبي Camelia Venitien الفاخر من مجوهرات شانيل Chanel مصمماً من الذهب الأصفر ومرصعاً بأحجار الألماس بأشكال متنوعة. فقد ترجمت الدار الإبداعات الزجاجية التي تشتهر بها جزيرة مورانو من خلال هذه القطعة التي تدمج بين البلور الصخري والذهب الأصفر؛ وتم قطع الزھرة الرمزیة من الحجر الكریم شبه الشفاف. أما دار ميسيكا باريس Messika Paris فقدمت السوار الذهبي الفاخر بأسلوب أنعم مع الحفاظ على الرقي ذاته الذي تتميز به الدار.

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