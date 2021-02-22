أفضل وصفة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:54 مساءً - الهالات السوداء مشكلة تؤرق العديد من النساء، فأسبابها كثيرة منها وراثية ومنها ناتجة من عوامل حياتية وصحية. لكن في كل الأحوال، تؤثر هذه الهالات سلباً على مظهر المرأة وجمال بشرتها، حتى أنه في أحيان كثيرة تحول مستحضرات المكياج دون تغطية الهالات السوداء، لا سيما إذا كانت ذات لون داكن جداً.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل وصفة طبيعية لتتخلصي من الهالات السوداء في شكل نهائي.

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وصفة البطاطس وزيت اللوز

وصفة للتخلص من الهالات



مكونات الوصفة

- شريحتان من البطاطس.

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

طريقة التحضير والتطبيق



في البداية، ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض. اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط تحت العينين، واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول الملائم.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

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فوائدها:

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية ذات مفعول كبير في التخلص من الهالات السوداء، إذ إن عصير الليمون الحامض يمتلك قدرة كبيرة في تبييض البشرة والتخلص من الهالات، فضلاً عن أنه يجدد البشرة ويساهم في شدها. أما زيت اللوز الحلو، فهو غني بالفيتامين E، الذي يجدد خلايا البشرة وإنعاش البشرة الحساسة، لا سيما في منطقة حول العينين، إضافة الى تبييضها وتفتيح لونها. وفي ما يتعلق بالبطاطس، فهي غنية بالنشاء والبروتينات، التي تتغلغل داخل أعماق البشرة، فتخلصها من البقع الداكنة وتجدد شبابها وتعيد إليها النضارة والحيوية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص