منار اللبنانية تنهي خلافاتها مع أبناء شعبان عبد الرحيم وتتنازل عن الفيلا: صاحب فضل عليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فوجئ المطرب الشعبي عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بحضور المطربة اللبنانية منار حفل زفاف ابنته، وسط حالة من الدهشة سيطرت على الحضور، خاصة بعد أزمة الميراث التي فجرتها مؤخرًا ودخلت بسببها في مشاحنات مع نجل الفنان الراحل.

الأزمة انتهت بعد معاتبة من الطرفين

ولحظة دخول اللبنانية منار حفل زفاف ابنة عصام شعبان عبد الرحيم برفقة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب، توجه إليها جميع أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لاستقبالها ومعاتبتها على ما صدر منها، ومطالبتها بجزء من ميراث والدهم، وهو ما أنهاه سريعًا رجل الأعمال.

وانتهت الأزمة بين منار اللبنانية وأسرة شعبان عبد الرحيم بحضورها حفل الزفاف، وقررت أنها لن تقاضي أبناء شعبان عبد الرحيم من أجل الميراث؛ لأن والدهم صاحب فضل عليها، مؤكدة أنهم أخوتها ولا داعي أن تقف أمامهم في ساحات المحاكم.

لم تكتف منار بذلك، وإنما شاركت في وصلة رقص مع ابنة عصام شعبان في حفل زفافها، كنوع من التعبير الفرحة، وذلك على أنغام مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي أحيا حفل الزفاف.

المطربة اللبنانية زعمت بأحقيتها في فيلا

كانت المطربة اللبنانية منار زعمت في تصريحات صحفية سابقة، أنها تمتلك بعض الأوراق التي تثبت رسميًا ملكيتها على الفيلا الخاصة بالمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، إذ كتب لها عقد امتلاك بجانب جزء بسيط من ممتلكاته الخاصة وأبلغ بذلك محاميه بحسب قولها.

وقالت منار، وقتها، إنها لم تكن تعلم شيئًا عن الفيلا وهذه الممتلكات حتى الشهر الماضي، وذلك لتواجدها في أمريكا خلال العام 2020، موضحة أن المحامي أرسل إليها جميع المستندات التي تثبت حقوقها في تركة الفنان الراحل.

وتعقيبًا على حديث المطربة اللبنانية قال عصام شعبان عبد الرحيم، إنه لا يريد الدخول فى صراعات مع أحد، وأنه كان يسعي للمصالحة مع النجمة منار بعد أن صرحت بأحقيتها في الفيلا.