«مبتشفش الشارع».. والدة طفلة التعرية بعد شهر من الحادث: متوقعة الأذى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرابة شهر مر على حادث «طفلة التعري» الذي أثار الغضب الشديد من تصرف الأب، بعد أخذ طفلته بقسوة من أحضان والدتها وجردها من ملابسها وسط البرد القارس وقتها، في مشهد مأساوي شهدته قرية بنوب في محافظة الدقهلية، ليتم القبض على الأب الذي يواجه تهمتي الشروع في القتل وتعريض حياة طفل للخطر.

لهفة وترقب شديد تتابع بهما آمال عثمان، والدة «طفلة التعري»، تطورات قضية طفلتها، التي كانت آخرها قبل 3 أيام بإحالة زوجها إلى محكمة الجنايات بالمنصورة، وهي خطوة قابلتها بالسجود لله شكرًا: «حمدت ربنا، وسجدت لله شكر على الإجراءات السريعة في قضية بنتي.. عرفت الخبر عن طريق المحامي طبعًا، ولقيته منتشر على جروبات المنصورة».

مازال الخوف يسكن قلب الأم العشرينية تحسبًا لأي أذى ربما تتعرض له على يد عائلة زوجها: «لغاية دلوقتي معملوش حاجة ليا.. بس هما ناس خاينة وأنا متوقعة منهم أي أذى.. لسة بخاف ولسة مبخرجش لوحدي في الشارع».

«الخوف» شعور أصبح ملازمًا للأم العشرينية، التي تحرص على عدم خروج طفلتها من المنزل بمفردها: «مبقتش أخرجها خالص لوحدها.. حتى لو هتلعب قدام البيت.. مش بنزلها غير معايا». مرة واحدة رأت خلالها «آمال» الشارع منذ حادث طفلتها: «أنا بخاف أخرج لوحدي ونزلت مرة واحدة بس عشان والدتي تعبانة وكنت مرعوبة».

تتواصل «آمال» مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة إجراءات نسب طفلتها لوالدها، الذي لم يعترف بها منذ ولادتها ولم يُستخرج لها شهادة ميلاد: «اعترف ببنته قدام النيابة.. وبتواصل مع القومي للطفولة عشان شهادة ميلاد بنتي نفسي أستلمها بقى.. ونفسي أطلق منه وأخلص من الكابوس دا».

واقعة طفلة التعرية

وجرى تداول مقطع فيديو في 20 يناير الماضي، عن أب يعري رضيعته في الشارع، وسط محاولات البعض لإبعاده عنها، ما أثار غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل النيابة التي أمرت بالتحقيق في الواقعة.

وكان صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كشف عن تفاصيل جديدة في واقعة «طفلة التعرية» إذ أوضح أن الأب دائم التعدي والمشاجرة مع الأم بالإضافة إلى تعدي على والدها: «كانت عاملة له محضر ضرب قبل كدا.. وكان معور أبوها في وشه وعمله عاهة مستديمة.. وكان سارق دهبها كمان».

ومع نهاية شهر يناير الماضي، أصدرت محكمة جنح نبروه حكمها بحبس والد «طفلة التعرية» بحبس الزوج 3 أعوام وغرامة 15 ألف جنيه، في قضية ضرب زوجته والاعتداء عليها.

وروت «آمال» تفاصيل واقعة الاعتداء عليها من زوجها، قبل قرابة 4 أشهر، حين قام بضربها وحبسها في منزل الزوجية حوالي 3 أشهر ليمنعها عن رؤية أسرتها: «كان ضربني جامد جدًا وأذاني وحبسني في البيت 3 شهور وقالي مش هتشوفي أهلك تاني وشفت الموت بعيني.. وكان بيجبرني أكلم أهلي بطريقة وحشة تحت التهديد عشان أبعد عنهم».