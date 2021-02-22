أم تقتحم حفل زفاف ابنتها والعروس تطردها: العريس رد سجون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت أم أمريكية للحظة صادمة في حياتها بعدما حاولت إبعاد ابنتها عن عريسها، خلال حفل زفافهما أمام الجميع، لكنها فوجئت برد فعل غير متوقع من ابنتها.

الابنة طردت والدتها من حفل الزفاف

واقتحمت الأم التي تدعى «إنجي»، مكان إقامة حفل زفاف ابنتها، وهي ترتدي فستان زفاف أيضًا باللون الأبيض، لتقوم بمحاولة أخيرة لمنعها من الزواج من العريس المدعو «بوبا»، إلا أن العروس التي تدعى «جيت» طردتها من المكان أمام الحاضرين لتتزوج من حبيبها، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الحاضرون يوثقون لحظة اقتحام الأم لحفل الزفاف

وخلال اقتحام والدة العروس لحفل الزفاف، قام عدد من الحاضرين بتوثيق المشهد الغريب من نوعه، وأيضًا رصد تمسك الفتاة التي تبلغ من العمر 26 عامًا بحببيها صاحب الـ22 عامًا،

سبب رفض الأم لزواج ابنتها

وكشفت الأم عن سبب رفضها لزواج ابنتها من هذا الشخص، معللة أنه أمضى بعض سنوات عمره داخل السجن، وأنها مثل العديد من الأمهات لا تقبل بزواج ابنتها من شخص كهذا.

وخلال الاقتحام، صرخت والدة الفتاة في وجه العريس، وقالت له: «لن تكون مع ابنتي أيها اللعين تحت أي ظرف»، وبعد طرد العروس لوالدتها، بكت الأم قائلة للعريس أيضًا: «لقد حصلت على ما تريد، وفعلت فعلتك، أنت لعين».

في حين قالت العروس أمام الحاضرين: «لن أسمح لأمي بإفسادها حفل زفافي»، ومن ثم قامت بتقبيل العريس أمام الحاضرين معبرة عن حبها الشديد له وتمسكها به.