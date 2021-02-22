درة تنشر آية قرآنية ورسالة غامضة على «إنستجرام»: لن يدلك أحد على الطريق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة التونسية درة الجدل حولها، بعدما شاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، حكمة وتبعتها بآية قرآنية، دون كتابة أي تعليقات.

وجاء مضمون الحكمة التي شاركت نشرها الفنانة: «إن لم تعش لنفسك.. لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيدة عنك تمامًا، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرين».

ثم نشرت «درة» الآية القرآنية: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

سعر فستان درة في الفلانتين: بآلاف الجنيهات

وخلال الاحتفال بعيد الحب منذ أيام، أثارت الفنانة التونسية الجدل حولها، بتنصلها من امتلاكها هي أو زوجها رجل الأعمال هاني سعد لسيارة فارهة كانت موجودة على مدخل الفندق الذي يقيمان فيه بدبي، ونشرت صور لمشاهير عالميين أمام نفس السيارة لتنفي عن نفسها أن تكون تلك هي هدية الفلانتين من زوجها هاني سعد، ورغم ذلك ارتدت درة فستان من اللون الأحمر لفلانتين باهظ الثمن.

تفاصيل إطلالة درة في الفلانتين

وظهرت درة بفستان من اللون الأحمر اللامع، قصير «وانشولدر»، بقصات ضيقة عند منطقة الخصر، وينتهى عند أعلى ركبتيها، واختارت حذاء من اللون الأحمر له كعب عال لتكمل إطلالتها في عيد الحب.

كما تركت شعرها منسدلا ويفي، ووضعت ماكياج ثقيل يظهر مع اللون الأحمر للروج لتكمل أناقتها.

سعر فستان درة في الفلانتين

وكانت اختارت الفنانة التونسية فستانها من الماركة الشهيرة «Elisabetta Franchi»، حيث يباع عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت، ويتراوح سعره بين 486 دولارًا أي 7500 جنيه مصري، و516 دولارًا أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.