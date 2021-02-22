قصة تبرع مي حلمي بفستان زفافها بعد تصدرها التريند: قريب لقلبي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في بيان رسمي، قررت إدارة قناة «الحدث اليوم»، إيقاف بث برنامج «الحكم»، التي تقدمه الإعلامية مي حلمي، لمدة أسبوع، فضلًا عن إحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة السبت 20 فبراير الجاري بالقناة.

ونسبت «حلمي» وفريق إعداد البرنامج تصريحًا غير صحيح لقناة «الزمالك»، ما سيترتب عليه تقديم اعتذار رسمي يعلن على شاشة قناة «الحدث اليوم».

وتصدرت الإعلامية محركات البحث «جوجل»، عقب قرار إيقاف برنامجها، ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، قصة تبرعها بفستان زفافها عقب انفصالها عن المطرب محمد رشاد، والذي أثار الجدل بين الرواد.

قبل أشهر مضت، قررت الأولى التخلي عن فستان زفافها، والتبرع به، من خلال التنويه عن مفاجأة كبيرة أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، وقالت «المرة دي غير، قررت أهدي فستان من فساتيني هدية بما إني أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح، قررت أهدي فستان منهم وخصوصاً أقربهم لقبي لحد قرب يتجوز».

فكرة إهداء الفستان والتبرع به زاد من الكلام حولها، خاصة أنه تزامن مع الوقت الذي انفصلت عن المطرب محمد رشاد، إذ قالت «الفرحة مش إني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز، آه ليه ذكرى حلوة بس أنا لبست بدل الفستان 4، إيه المشكلة لما اهدي حد فستان من 4».

وأوفت «حلمي» بوعدها لصاحبة الفستان الذي جاء من نصيب فتاة تدعى «سهام»، وقالت «من قلبي فرحانة اني رايحة فرح سهام وإنها قبلت تلبس فستاني، دي العروسة اللي كسبت في مسابقة فستان الفرح، روحت أشاركها فرحتها وألبسها الفستان بنفسي، اللي يقدر يساعد حد ميتأخرش».