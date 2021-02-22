منة عرفة تنفعل على متابع شكك في «إسلامها»: مش انتوا اللي هتقيموا علاقتي بربنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من داخل سيارتها، أطلت الفنانة منة عرفة، على جمهورها، عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تروي موقف مع إحدى المُتابعات لها، والتي تطاولت عليها عبر خاصية التعليقات ووصفتها بأنها «غير مسلمة» ولا تفقه شيئًا عن دينها.

وقالت الفنانة خلال عدد من الاستوريهات، «عندي سؤال مش من عادتي اتكلم في حاجة حصلت لي، في الاستوريز، بس الناس المنتشرة، وبتحب تقلل من الشخص اللي قدامها.. تقريبًا بيبقى مرض نفسي».

وتابعت منة خلال الفيديو، «هي تقريبا شايفاني كافرة ولا إيه، حابه اتكلم معاكوا في موقف حصل، كنت عاملة لايف على صفحتي على فيسبوك، وواحدة دخلت كتبت لي كومنت (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله)».

وأشارت منة، «أنا رديت عليها قولت لها والله يا حبيبتي متعرفيش علاقتي بربنا عاملة إزاي علشان تحكمي عليا، ودخل واحد تاني بيدافع بيقولي هو انتي بتتكلمي في الدين ليه، هو انتي أصلًا تعرفي حاجة عن الدين ولا أصلًا مسلمة، اسكتي اسكتي».

وأردفت منة خلال حديثها، «لا أنا مسلمة الحمد لله، وعارفة ديني كويس، ومش من حق أي حد يقيم علاقتي بربنا، ومش علشان أنا شخصية عامة يبقى من حق أي حد يكتب لي كومنت ويقولي أعمل إيه، وعلاقتي بربنا تكون إزاي».

وأضافت «من حقك تقول رأيك في شغلي، في دور ليا، أو في لون شعري، أو فستان لبساه، إنما خصوصياتي خط أحمر، وده مش هسمح بيه أبدا، لا من قريب ولا من بعيد».

واختتمت قائلةً، «الكلمة الطيبة صدقة، ولازم تتعلموا متيجوش على غيركوا، بلاش الكلام اللي بيوجع وبيأثر في الواحد، أنا أهلي ربوني زي ما أهلكم ربوكوا بالظبط، والوسط اللي أنا فيه أكيد بيعرف ربنا، وربوني على الصح والغلط، عندي أب وأم وأخوات بيزعلوا لما يشوفوا الكلام ده».