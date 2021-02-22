بصور نادرة.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا: نصفي الآخر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها «حلا» وذلك بنشر صور من الطفولة حتى المرحلة العمرية الحالية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وهنأت «هنا» شقيقتها بـ«حلا» بمناسبة عيد ميلادها، قائلة: «حلولا نصفي الآخر، أختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد.. كل سنة وأنتي طيبة يا حلا يا أحلى روح في الكون.. ولدت في عيد زواج أمي وأبي.. ٢٣ فبراير عيد ميلاد الحلا.. كنتي أحلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا».

هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بزواجها

وكانت الفنانة هنا شيحة نشرت صورتين من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، الذي أقيم في أجواء عائلية، معبرة عن سعادتها الشديدة لرؤيتها شقيقتها سعيدة بحياتها الجديدة، ومتمنية لها الخير.

وشاركت «هنا» الصورتين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

وكان عقد القران أقيم بأحد الفنادق، إذ قرر معز حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ارتدت فستانا أبيض محتشما دون أي فتحات.