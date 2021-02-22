تعرفي على طريقة عمل البان كيك

القاهرة - سمر حسين - البان كيك، واحد من الاختيارات المناسبة، لتحضيرها وتناولها بين الوجبات، أو مع الشاي والعصائر بدلا من وجبة العشاء أو الفطور.

ويمكن تقديم البان كيك، مع العديد من النكهات، أو الفواكه، أو بعسل النحل.

ويقدم «هن» لربات البيوت، طريقة عمل البان كيك في المنزل، بخطوات سهلة ومضمونة.

مكونات البان كيك

- كوب دقيق منخول جيدا.

- ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة سكر أبيض.

- 3 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة.

- بيضة.

- كوبان حليب.

طريقة عمل البان كيك

- في العجان، اخفقي الزبدة المذابة، مع البيض والحليب، والسكر حتى تمام المزج واتركهما جانبا.

- في وعاء جانبي، اخلطي الدقيق المنخول، مع البيكنج بودر والملح في وعاء كبير.

- ضيفي الخليطين سويا، حتى يصبح الخليط ذو سُمك مناسب.

- باستخدام الملعقة المناسبة، اخرجي كمية من الخليط، وضعيها في طاسة ساخنة، على النار.

- قلبي البان كيك على الجانبين حتى ينضج.