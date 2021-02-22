شقيقتان من الفيوم تطلقان حملة لمحو الأمية التكنولوجية في الصعيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت دعاء فضل، تفاصيل مبادرتها، هي وشقيقتها «بزنس أون لاين»، لمحو الأمية التكنولوجية في الصعيد، قائلة: إن الفكرة جاءت لهما بعد وصولهما للمرحلة الإعدادية والتحاقهما بالثانوية الفنية، وبعد تخرجهما قررتا استكمال مسيرتهما التعليمية؛ إذ التحقتا بمعهد فني صناعي بالقاهرة، وتفوقا فيه ولم تتوقفا عند هذا الحد، بل قررتا بعد التخرج الالتحاق بالجامعة.

وأضافت دعاء فضل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الكلية التي كانت متاحة لها هي وشقيقتها التوأم هي التربية النوعية، قسم تكنولوجيا التعليم، ومن هنا واجهتهما مشكلة، نظرا لعدم خلفيتهما باستخدام الكمبيوتر أو التكنولوجيا بصفة عامة.

ولفتت دعاء فضل، أنهما خلال الأربع سنوات في الكلية استطاعا النجاح بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ومن العشرة الأوائل في القسم، ما أعطى ذلك أمل لهما وتفائل، لمساعدة أطفال القرية بالفيوم، ليكون لديهما الخلفية التكنولوجية، ومن هنا بدأت فكرة المبادرة؛ إذ نظمنا حملة للمدارس لمحو أمية الطلاب التكنولوجية.

وأوضحت دعاء أن المبادرة تتكون من تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ إذ يتم تعليمهم المعلومات العامة، والتعليم بالكمبيوتر، واستخدام برامج مثل «word»، وتسويق منتجاتهم، لافتة إلى أن المبادرة نجحت لدرجة أن هناك أهالي تأتي خصيصا للمدرسة لتوجيه الشكر لهم على إفادة أولادهم.

وأشارت دعاء، إلى أنهما نسقوا مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم للدخول للمدرسة بمستندات رسمية، ما لاقى ترحيب كبير من الطلاب والمسؤولين في المدرسة.