«دينا» تفقد أصابعها قبل زفافها بشهر.. ووالدتها: نفسي جهازها يكمل وتتجوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى قرى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، تعرضت دينا السيد، 21 عامًا، لحادث اليم قبل زفافها بشهر واحد فقط، لتعيش ساعات من الألم الجسدي والنفسي.

الحظ لم يحالف الفتاة العشرينية قبل زفافها، لتصبح عاجزة عن العمل، قبل أن تستكمل جهازها.

الماكينة قطعت صوابعها.. «عروسة ملحقتش»

تقول والدة دينا، إن ابنتها التي تعمل بأحد المصانع كانت تستعد لحفل زفافها واستكمال باقي جهازها قبل الحادث، لكن لم يلهمها القدر، متابعة خلال حديثها لـ«هُن» :«مكنة المصنع اللي شغالة فيه قطعت صوابعها، وطبعًا أثر على قدرتها في الشغل وأنها تكمل جهازها».

وأشارت الأم، إلى أنها انفصلت عن ابيها، دون أن يتكفل بها أو بشقيقتها: «أنا بناشد أهل الخير يساعدوني في جهازها اللي باقي وشراء الأجهزة، بعد ما قعدنا في البيت كلنا ومفيش أي مصدر رزق».

واختتمت: «إحنا على قد حالنا، واللي بيجيلنا من أهل الخير بنعيش بيه، بس نفسي جهازها يكمل وتتجوز، دي مكتوب كتابها وخلاص عروسة».