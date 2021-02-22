القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
03:57 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل ترايفل المانجو، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
مقادير عمل ترايفل المانجو
3 ثمرة مانجو
كيك فانيليا جاهز
مربى مشمش أو برتقال
فستق
للتزيين
للكاسترد:
2 كوب حليب
صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
الكريمة المخفوقة
3 كوب كريمة مخفوقة
نصف كوب سكر بودرة
طريقة تحضير ترايفل المانجو
يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض
يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
يترك الخليط ليبرد
للكريمة المخفوقة
تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي
يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم
يزين بالفستق والكريم شانتيه، ويُقدم