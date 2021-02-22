قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل ترايفل المانجو، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

محمد يوسف

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