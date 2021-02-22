القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
03:57 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
تعتبر «اللحمة بعين الجمل» من الأكلات المفضلة لأفراد الأسرة، حيث تحرص كثير من ربات البيوت على معرفة طريقة إعدادها.
ويقدم «هن» طريقة عمل لحمة بعين الجمل كالآتي:
مقادير لحمة بعين الجمل
شرائح لحم بفتيك
1 بصلة كبيرة شرائح
3 فص ثوم
1 ثمرة فلفل حار
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
3 حبة طماطم مجففة
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
رشة زعتر
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة سكر بنى
10 حبة عين جمل
أرز بالشعرية للتقديم
طريقة تحضير لحمة بعين الجمل
- يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويقلب جيدًا.
- ثم يضاف الفلفل الحار ثم الطماطم المجففة.
- تضاف اللحمة الشرائح ثم يضاف الجنزبيل والكمون والزعتر.
- ثم تضاف الكزبرة الناشفة والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدًا، ثم يضاف السكر البني ويقلب جيدًا، ثم يضاف قليل من الماء وتترك حتى تمام النضج.
- ثم يضاف عين الجمل.