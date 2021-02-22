تعتبر «اللحمة بعين الجمل» من الأكلات المفضلة لأفراد الأسرة، حيث تحرص كثير من ربات البيوت على معرفة طريقة إعدادها.

ويقدم «هن» طريقة عمل لحمة بعين الجمل كالآتي:

مقادير لحمة بعين الجمل

شرائح لحم بفتيك

1 بصلة كبيرة شرائح

3 فص ثوم

1 ثمرة فلفل حار

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

3 حبة طماطم مجففة

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

رشة زعتر

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة سكر بنى

10 حبة عين جمل

أرز بالشعرية للتقديم

طريقة تحضير لحمة بعين الجمل

- يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويقلب جيدًا.

- ثم يضاف الفلفل الحار ثم الطماطم المجففة.

- تضاف اللحمة الشرائح ثم يضاف الجنزبيل والكمون والزعتر.

- ثم تضاف الكزبرة الناشفة والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدًا، ثم يضاف السكر البني ويقلب جيدًا، ثم يضاف قليل من الماء وتترك حتى تمام النضج.

- ثم يضاف عين الجمل.