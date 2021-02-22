طريقة عمل شوربة بطاطا بالبصل

القاهرة - سمر حسين - مع انخفاض درجات الحرارة، تبحث ربات البيوت عن وصفات تساعد على التدفئة، وتتميز بالمذاق الشهي، من بينها شوربة بطاطا بالبصل، التي تعد من الوصفات غير التقليدية المميزة.

وفيما يلي وصفة بسيطة لعمل شوربة بطاطا بالبصل، قدمها الشيف الشربيني، خلال برنامجه عبر قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير شوربة بطاطا بالبصل

- ملح

- بطاطا

- كريمة لباني

- زبدة

- مرقة

- بصل

- كرات

طريقة تحضير شوربة بطاطا بالبصل

- في البداية يجب خلط كل من الزبدة مع البصل والكرات مفروم.

- إضافة رشة من الملح عى الخليط.

- في الخطوة التالية يتم تقطيع البطاطا وإضافتها مع مكعب مرقة.

- إضافة القليل من الماء على الخليط السابق.

- وضع جميع المكونات المخلوطة في حلة عميق على الناس حتى تنضج البطاطا.

- إضافة الكريمة اللباني، ثم فرم المكونات في الخلاط، وتقديمها.