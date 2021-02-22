كيف تنظفين الجدران دون إتلاف الطلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يجب غسل الجدران المتسخة بانتظام للتأكد من أنها تحافظ على لونها المناسب ومظهرها المصقول.

ويُنصح بغسل جدرانك كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وإذا كنت مدخنًا، أو كان شخص مدخن يعيش في المنزل، فيجب غسل الجدران شهريًا، ويرجع ذلك إلى تراكم دخان السجائر والقطران على الجدران وتحويلها إلى اللون الأصفر وجعل رائحة الجدران مثل الدخان، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

كيفية تنظيف الجدران دون إزالة الطلاء

قد يكون تنظيف الجدران عملاً شاقًا، ويعد تنظيف الأسطح أمرًا صعبًا بشكل خاص عندما ترى بقعًا من الطلاء على الإسفنج أو القماش، وينصح باستخدام سائل الغسيل لأنه منظف معتدل بدرجة كافية ولن يؤثر على الطلاء.

وأفضل شيء في هذه الوسيلة هو أنها رخيصة، ومن المحتمل أنك لن تحتاج إلى شراء أي شيء ليس لديك بالفعل في المنزل.

سوف تحتاج ربة المنزل فقط إلى:

سائل الغسيل

قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة

ماء دافئ

دلو وممسحة

- ابدأي بصب قطرتين إلى ثلاث قطرات من سائل الغسيل في دلو الممسحة النظيف، واملأي الدلو بماء الصنبور الدافئ.

- احرصي على عدم إضافة الماء الساخن لأن ذلك قد يتداخل مع عملية التنظيف ويزيل الطلاء. بعد ذلك، اغمسي قطعة القماش أو الإسفنج في الماء.

- مرة أخرى، تأكدي من أن كل ما تستخدميه نظيفًا لأنك لا تريدين أن تنتقل الأوساخ إلى الجدران.

- ضعي الإسفنجة أو القماشة في الماء حتى يتم نقعها بالكامل.

- ارفعي الاسفنجة أو القماشة من الماء حيث تم غمرها واعصرها بالكامل عن طريق لفها تمامًا.

- ضعي قطعة القماش أو الإسفنجة على السطح الذي تريدين تنظيفه وامسحيه بحركات ناعمة لأعلى ولأسفل.

- أضيفي المزيد من الماء والصابون إلى قطعة القماش أو الإسفنجة حسب الحاجة.

- إذا كنت بحاجة للوصول إلى أماكن أعلى مثل الأسقف والزوايا الصغيرة، قفي على سلم متدرج للقيام بذلك.

- بعد ذلك، تخلصي من الماء المتسخ والصابون بإخراجه إلى الخارج أو سكب الدلو في البالوعة.

- اشطفي الدلو بالماء ثم اشطفي الإسفنجة أو قطعة القماش أيضًا.

- اغمسي كل ما استخدمته لتنظيف الجدران مرة أخرى في دلو الماء النظيف، مما يضمن التخلص من الأوساخ.

- اعصري أداة التنظيف واستخدميها لمسح بقايا الصابون من على الجدران.

- دعي الجدران تجف في الهواء. وإذا كنت ترغبين في تسريع عملية التجفيف، ضعي المراوح أمام الجدران.