7 آلام في الصدر عليك عدم تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تشكل آلام الصدر مؤشراً خطيراً يجب عدم تجاهله والإسراع لمراجعة الطبيب المختص عند الشعور بأي ألم غير طبيعي في منطقة الصدر.

وفيما يلي مجموعة من أنواع آلام الصدر التي عليك عدم تجاهلها، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

الألم الممتد على مدى فترة من الزمن

وفقًا لنيكولاس ليبر، اختصاصي أمراض القلب في جامعة ستانفورد للعناية بالأوعية الدموية والأوعية الدموية الداخلية، يشعر الأطباء بالقلق عندما يبلغ المريض عن ألم أو ضيق في الصدر يزداد سوءًا. ويجب عليك أيضًا الإبلاغ عن أي ألم في وضعية الراحة، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في القلب.

ويمكن أن يتفاقم الألم الذي يشير إلى حالة القلب أيضًا عند الانخراط في نشاط، مثل ترتيب السرير، ثم يتلاشى بسرعة عندما تتوقف عن النشاط.

الشعور وكأن شخصًا ما يجلس على صدرك

يمكن أن يكون الشعور بعدم الراحة في الصدر ناتجًا عن انسداد تدفق الدم إلى القلب، مما قد يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو نقص تروية عضلة القلب - المعروف أيضًا باسم النوبة القلبية. وقال ليبر إن هذا يمكن أن يشبه الضيق أو الثقل، كما لو كان شخص ما يجلس على صدرك، وفي بعض الأحيان يمكن أن يظهر على شكل ألم أو إزعاج حاد أو خفيف. وفي بعض الحالات، قد تواجه أعراضًا أخرى أيضًا، مثل الشعور بعدم الراحة الذي ينتشر في الفك أو أسفل الذراع اليسرى، أو ضيق التنفس، أو عدم تحمل التمارين، أو خفقان القلب، أو الدوار.

ألم حاد عند التنفس أو الاستلقاء على جانبك

إذا تفاقم الانزعاج عند التنفس بعمق أو عندما تستلقي على جانبك الأيسر، فقد يشير ذلك إلى التهاب التامور وهو التهاب في الكيس الذي يحمل القلب، كما قال إثيل فريز، وهو أخصائي إكلينيكي معتمد من مجلس الإدارة في العلاج الطبيعي للقلب والأوعية الدموية والرئة والمتحدث باسم جمعية العلاج الطبيعي الأمريكية، ويمكن أن يحدث الألم أو الضغط الحاد أيضًا بسبب التهاب التامور والتهاب عضلة القلب واعتلال عضلة القلب وأمراض القلب الخطيرة الأخرى.

ألم عند الضغط على الصدر

ألم الصدر يمكن أن يكون ناتجًا أيضًا عن تلف أو التهاب في العضلات أو المفاصل أو العظام أو الأنسجة الضامة. وقد يشير إلى أنك تتعامل مع عضلة متوترة أو ممزقة، أو كسر في الضلع، أو التهاب الغضروف الضلعي، وهو التهاب في الغضروف حيث تلتصق أضلاعك عادة، وبالإضافة إلى ذلك إذا كان لديك سبب عضلي هيكلي للألم، فستتمكن دائمًا من الضغط على المنطقة وإعادة إنتاج الألم.

ألم شديد عند التنفس بعمق أو في كتفك

يمكن أن تسبب مشاكل الرئة بعض الضغط أو الألم في الصدر، وعادة ما ترتبط هذه العلامات بتنفسك أيضًا، ويتفاقم الشعور بالانزعاج مع التنفس العميق، وقد يشير إلى التهاب في بطانة الرئتين، والمعروف باسم التهاب الجنبة. وقد تشعر أيضًا بألم في كتفك عند حدوث ذلك. ستحتاج إلى أدوية وعلاجات موجهة من طبيب مختص لتخفيف الأعراض. وسيتفاقم هذا النوع من عدم الراحة في الصدر عند استخدام المنطقة المصابة، ولكن ليس إذا كنت تستخدم جزءًا آخر من الجسم، مثل استخدام ساقيك في المشي، وإذا توقفت عن تحريك المنطقة المؤلمة، فمن المحتمل أن يتلاشى الألم.

حرقة في صدرك أو بالقرب منه

يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي ألمًا في الصدر يشبه الحرقان أو الضيق، ويمكن أن يسبب تمزق المريء (الأنبوب الذي يربط فمك بمعدتك)، أو ارتجاع الحمض، أو مرض القرحة الهضمية (القرحة التي تظهر على المعدة أو الأمعاء الدقيقة) الشعور بعدم الراحة. وإذا تبين أن جهازك الهضمي هو المشكلة، فمن المحتمل أن يصف الطبيب الأدوية اللازمة، وقد ينصحك طبيبك أيضًا بتجنب الوجبات الدسمة والحارة قبل النوم ورفع رأسك عند الاستلقاء.

ضيق مفاجئ مع صعوبة في التنفس وخفقان القلب

يمكن أن يكون ألم الصدر من الأعراض اليومية للقلق أو يمكن أن ينشأ في سياق نوبات الهلع، حيث قد يكون مصحوبًا بصعوبة التنفس والخفقان والتعرق. وقد يعتقد الكثير من الأشخاص الذين لم يختبروا هذا من قبل أنهم مصابون بنوبة قلبية لأن الأعراض يمكن أن تكون متشابهة. ويمكن السيطرة على ضيق الصدر المرتبط بالقلق من خلال العمل مع معالج وباستخدام تقنيات الاسترخاء لتحويل العقل بعيدًا عن توتر عضلات الصدر