الامارات | «الشارقة السينمائي» يبدأ تسجيل «المحكمين الواعدين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة السينمائي» يبدأ تسجيل «المحكمين الواعدين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظّمه مؤسسة فنّ - المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات - فتح باب التسجيل في برنامج «تأهيل المحكمين الواعدين» حتى 15 أبريل المقبل، بهدف خلق جيل جديد من الأطفال الموهوبين في المجال السينمائي، ليكونوا قادرين على الوجود في لجنة تحكيم الأفلام، ضمن فئتي الأطفال والناشئة المشاركين في دورة المهرجان الثامنة، التي تنطلق أكتوبر المقبل.

ووجّهت المؤسسة الدعوة إلى الأطفال والشباب ممن تراوح أعمارهم ما بين 12 و20 عاماً من الجنسين، الذين يمتلكون الشغف والموهبة في المجال السينمائي، ويتمتعون بمهارات التحدث والتواصل مع الآخرين وحبّ التعاون، إلى المشاركة والتقدم وتعبئة البيانات الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://siff.ae/child-jury-form-2021

وستقوم المؤسسة بعد إغلاق باب التسجيل بإجراء مقابلات «عن بُعد» مع جميع المشاركين، حيث حدّدت أعداد الأطفال والشباب ما بين 40 و50 مشتركاً للانضمام للبرنامج في حال استوفيت الشروط، حيث حددت آخر يوم لإجراء المقابلات 17 يونيو المقبل. وستعقد المؤسسة بعد اختيار المشاركين سلسلة من ورش العمل بعنوان «تأهيل المحكمين الواعدين» بداية من شهر يوليو حتى أكتوبر المقبلين، تستهدف من خلالها فئتين عمريتين من 12 إلى 15 عاماً، و16 حتى 20 عاماً. وتُعنى الورش بتأهيل وتعريف المحكمين الواعدين بالعديد من المحاور الخاصة، المتمثلة في التعريف بالمهرجان والمحكمين الواعدين السابقين، وإطلاع المشاركين على دور المُحكم الواعد وكيفية تحليل الأفلام والتمرّن عليها، إلى جانب التدريب على اختيار الفيلم الفائز والاستعداد للمهرجان والتعرف إلى مهامهم خلال المهرجان، والدور الذي سيقومون به خلال بروفة حفل الافتتاح.

• تعريف «الواعدين» على كيفية تحليل الأفلام، واختيار الفيلم الفائز، وبروفة حفل الافتتاح.

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