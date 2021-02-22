الامارات | «مركز الشباب العربي» يدشن مكتبة مجانية بالشراكة مع «الراوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الشباب العربي» يدشن مكتبة مجانية بالشراكة مع «الراوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن مركز الشباب العربي، أخيراً، مكتبته الرقمية المجانية بالتعاون مع «منصة الراوي» البحرينية المتخصصة في إنتاج الكتب الرقمية الصوتية، وذلك لتعزيز المحتوى العربي الهادف على شبكة الإنترنت، وتوسيع قائمة الخيارات القرائية والمعرفية المتاحة للشباب العربي، وتطوير مهاراته وقدراته وإثراء معارفه.

وتفتح مهارات الإنتاج الصوتي التي يستهدف المركز تطويرها لدى المواهب الشبابية في مختلف الدول العربية آفاقاً جديدة للشباب لإعداد محتوى مسموع تفاعلي بصيغ رقمية متقدمة، كهواية أو مسار مهني جديد يواكب التحوّل الرقمي الذي يشهده مختلف الاختصاصات اليوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الشباب العربي بمهارات الإنتاج الصوتي وإنجاز ملفات الكتاب المسموع باستخدام أحدث التطبيقات الرقمية الذكية المتوافرة على شبكة الإنترنت، فيما يتيح التعاون مع منصة الراوي في مرحلته الأولى الفرصة لأول مرة أمام نحو 2000 شاب وشابة في مختلف دول الوطن العربي للحصول على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في المنصة، والاستفادة من أكثر من 700 كتاب صوتي، وذلك عبر التسجيل في قسم «المكتبة الصوتية» على الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء المكتبة الصوتية الهادفة إلى توفير محتوى نوعي بمجموعة من الكتب الصوتية المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في رفع المخزون المعرفي لدى الشباب، فيما المرحلة الثانية ستشمل تدريب المواهب الشابة على إنتاج المحتوى المسموع.

أهداف ومبادرات

ويهدف مركز الشباب العربي من خلال مبادرات مثل برامج التدريب على مهارات الإنتاج الصوتي، والكتب المسموعة، و«بودكاست الشباب العربي»، و«المكتبة الصوتية»، وتعاونه مع منصات رقمية إبداعية مثل «شبكة الراوي»، إلى تمكين الشباب العربي بالمهارات المتقدمة وتسهيل وصوله إلى محتوى صوتي متنوع ومفيد في أي وقت ليطوّر مهاراته ويثري معارفه وخبراته بالاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجيا.

وسيكون بمقدور الشباب الاستفادة من مهارات رقمية جديدة والوصول إلى محتوى متنوّع من الكتب العربية من مجموعة من الناشرين والمؤلفين والرواة والمنتجين والفنانين، بما يثري تجربة التعلم المستمر والقراءة ويعزّز فرص القرّاء خصوصاً الأجيال الشابة في اكتساب مهارات شخصية ومهنية جديدة وتحصيل المعرفة والخبرة.

مجتمع إلكتروني

ومن خلال هذا الاشتراك المجاني سيتكمن الشباب من الوصول إلى مئات الكتب النوعية الصوتية في مجالات متنوعة كالقيادة والإدارة، والتنمية الذاتية، والاقتصاد، والقصص والروايات، بما يسهم في تنمية المهارات والقدرات والمساهمة في بناء مجتمع إلكتروني متفاعل يجمع القراء والمؤلفين والناشرين في فضاء موحد يعزّز انتشار الكتاب المسموع ويواكب تطوّر المنصات الرقمية، التي تعمل على تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية ومسموعة بالتوافق مع أصحاب حقوق النشر.

مكتبة للجميع

وكان مركز الشباب العربي أطلق، أخيراً، «بودكاست الشباب العربي» ضمن حزمة مكتبته الصوتية الرقمية ليُشكل مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للشباب العربي للتعبير عن طموحاته ورؤاه وأفكاره المبتكرة، وإبراز قصص النجاح والأولويات التي تهمه بصيغة حلقات «بودكاست» قصيرة مكثّفة من مختلف البلاد العربية تصل إلى ملايين الشباب العربي، وتقدم لهم الممتع والمفيد.

وتوفر المكتبة الصوتية التابعة لمركز الشباب العربي مخزوناً معرفياً متنوعاً من الكتب المسموعة والمحتوى الصوتي المتاح باللغة العربية للشباب، من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة وبصيغة ملفات رقمية مدمجة سهلة التحميل عبر الهاتف المتحرك.

تقييم المحتوى

يمكن للشباب من مختلف البلاد العربية المشاركة في المبادرة عبر رابط الكتب الصوتية على الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي

https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-initiative/ayc-audio-books

، حيث يستطيعون أيضاً تقييم محتوى مئات الكتب الصوتية المتوافرة وسرد تجاربهم وأفكارهم حول المبادرة والكتب المسموعة التي توفرها.

• تمكين الشباب بالمهارات وإثراء المحتوى الرقمي الهادف، وتقديم أكثر من 700 كتاب رقمي عربي.

• مهارات الإنتاج الصوتي تفتح آفاقاً جديدة للشباب العربي إبداعياً ومهنياً.

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