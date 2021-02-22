الامارات | كارينا كابور وعلي خان يرزقان بطفلهما الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور وعلي خان يرزقان بطفلهما الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت الممثلة الهندية كارينا كابور طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف علي خان، أمس، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا». وكان قد جرى نقل كارينا إلى مستشفى في العاصمة نيودلهي، أول من أمس. يذكر أن كارينا (‏‏40 عاماً) وسيف (50 عاماً)‏‏ أعلنا في أغسطس الماضي نبأ حمل كارينا بطفلهما الثاني. وكانت كارينا قد أنجبت طفلهما الأول (تيمور) عام 2016. ويذكر أن كارينا كانت تصور مشاهدها في فيلم جديد للممثل عامر خان، خلال الفترة الأخيرة من حملها.

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