الامارات | تنزيل تطبيق «كلوب هاوس» 8 ملايين مرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنزيل تطبيق «كلوب هاوس» 8 ملايين مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير حديث نشرته شركة آب آني للاستشارات وصول عدد مرات تنزيل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد «كلوب هاوس» إلى أكثر من ثمانية ملايين مرة، رغم أنه لم يتم طرح التطبيق رسمياً، ومازال في طور «الدعوة فقط». وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الجاري 3.5 ملايين مرة فقط، ثم وصل إلى 8.1 ملايين مرة يوم 16 الجاري. ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه، مثل إيلون ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا» وخدمات الفضاء «سبيس إكس»، ومارك زوكربيرغ مؤسس شركة التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن عدد مستخدمي التطبيق زاد بمقدار مليوني مستخدم نشط أسبوعياً، وهو ما يشير إلى أن إجمالي عدد المستخدمين أكبر من ذلك بكثير.

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