«زي عماد متعب».. مذيع نشرات إخبارية يقبل دبلة زواجه على الهواء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ الإعلامي حسن فودة، مذيع النشرات الإخبارية، مقدمات ومشاهدي برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، بتقبيل دبلة زواجه، تعبيرا عن حبه لزوجته وتقدير لها، موضحا أنه يحقق لها بذلك أمنية عمرها أكثر من 15 عاما.

وأضاف «فودة»، خلال حلوله ضيفا على حلقة اليوم الأحد، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أنه بمجرد زواجه من الدكتورة إيمان عاشور، وكانت تطلب منه أن يقوم بتقبيل دبلتها بعد أن ينتهي من أي نشرة أو موجز إخباري يقدمه، أسوة بما يقوم به لاعبو كرة القدم بعد تسجيلهم لأهداف وبالأخص عماد متعب.

وتابع مذيع النشرات الإخبارية: «كان دايما أول ما اتجوزنا تشوف لاعيبة الكورة زي عماد متعب بيبوس الدبلة بعد كل جول يجبيه، ليه إنت مبتبوسش الدبلة بعد ما تخلص النشرة أو الموجز».

وأشار إلى أن رده كان دائما عليها حينما تطلب ذلك، أن هذا الفعل سيعرضه للفصل من عمله بشكل فوري، لافتا إلى أنه حاول استغلال وجوده كضيف على البرنامج ليحقق لها تلك الأمنية، مصرحا: «فأنا بعملها أهو النهادرة، لأول مرة وعلى الهواء مباشرة كما كانت تتمنى».

أما فيما يخص الصداقة بين الزوج وزوجته، موضوع الحلقة التي حل عليها ضيفا لمناقشة هذا التساؤل رفقة عدد من الضيوف الآخرين، بينهم الدكتور ايهاب معوض استشاري العلاقات الزوجية، والكاتب الصحفي محمود الضبع، أوضح «فودة»، أنها ممكنة بالفعل، ولكنها يجب أن تخضع لشروط، مشيرا إلى أن العلاقة الزوجية معقدة جدا، وتخلتف عن اي علاقة سواء كانت علاقة ابوة أو أخوة أو حتى صداقة، مصرحا أنها تستلزم مجموعة من التنازلات من كلا الطرفين، وفي نفس الوقت نوعا من الحكمة وتقدير الأمور والمواقف من كل الطرفين أيضا.