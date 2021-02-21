هند إمبابي تحتفل بالدرع الفضي من «يوتيوب»: خطوبة مفبركة وفيديوهات على «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

4 أشهر مضت على إثارتها الجدل حول فبركة خطبتها من بلوجر شهير، بهدف الشهرة وزيادة عدد المتابعين، لتحتفل الإنفلونسر هند إمبابي التي عرفت باسم «هند نودي»، خلال فبراير الجاري بحصولها على الدرع الفضي من موقع «يوتيوب»، عقب تجاوز عدد متابعيها 100 ألف على قناتها الرسمية التي تحمل اسمها.

احتفال هند إمبابي بالدرع الفضي

واحتفلت الأنفلونسر بوصول عدد متابعيها إلى 100 ألف، من خلال تورتة باللون الأحمر تحمل رقم المتابعين، وجلسة تصوير لها بأزياء شتوية كاجوال تجمع بين الأحمر والأسود، فضلًا عن رقصها على أغنية «شيفاكوا هوا» للمطربة يارا أحمد، مشاركة جوانب من الاحتفال عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فضلًا عن مقاطع فيديو عبر «تيك توك».

وطالبت هند من متابعيها بزيادة عدد الاشتراك على قناتها إلى 500 ألف شخص، لزيادة الربح.

وتستمر هند في تقديم محتوى ترفيهي، يتضمن رقصات لها عبر تطبيق «تيك توك»، فضلًا عن إعلانها عن مسابقات مدفوعة الأجر، إضافة إلى عملها كموديل للملابس النسائية «أوفر ويت».

تفاصيل خطوبة هند إمبابي المفبركة

يشار إلى أن عدد متابعي الأنفلونسر «هند» ارتفع من 20 ألفًا إلى 100 ألف شخص عقب خطبتها المزيفة على البلوجر الشاب مصطفى فوزي، والتي كشفت فبركتها من خلال مقطع فيديو تحدث خلاله الثنائي عن كواليس فبركة ارتباطهما، بهدف زيادة عدد المتابعين.

وقالت البلوجر الشابة: «اتحايلت على مصطفى كذا مرة إننا نعمل الخطوبة، علشان أزود عدد الفولورز عندي، هو ناجح وأجدع حد قابتله في حياتي، وساعدني أحقق هدفي».. موضحة أنها بحاجة إلى مصدر رزق لها من خلال زيادة أعداد متابعيها على منصات السوشيال ميديا، للحصول على عروض إعلانات تساعدها على إعالة طفليها بعد انفصالها عن زوجها: «محتاجة يجيلي فلوس، علشان أصرف عليهم بعد ما اتطلقت من أبوهم، وهو مختفي بقاله 3 سنيين معرفش عنه حاجة».

وتابعت حديثها بأنها توصلت لفكرة «الخطوبة المفبركة» بعد متابعتها لـ«تريندات تيك توك وسوشيال ميديا»، وملاحظتها لتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ع مقاطع الفيديو الخاصة بالارتباط والخطوبة: «قررت أعمل كدة علشان يبقى عندي ناس أكتر وأقدر أشتغل أنفلونسر».

ومن جانبه قال الإنفلونسر: «أنا مكنتش بستغلها، بالعكس أنا عملت ده لله علشان تتشهر، ومكنتش متوقع الانتشار الواسع ده»، متابعًا: «لو كنت هركب الترند، كنت هنزل معاها فيديوهات كل شوية وبعد كام أسبوع أقول الحقيقة، لكني معملتش كدة».