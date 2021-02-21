نزار الفارس: إليسار ارتدت بدلة رقص أثناء تصوير الحلقة وحذفتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّق الإعلامي العراقي نزار الفارس، على حلقته مع الراقصة البنانية إليسار، بعد الجدل التي أحدثته الأخيرة بسبب رقصها وقراءتها الموعوذتين، قائلا:«كانت حلقة جميلة جدًا، واتبسطت بيها وهي كمان كانت مبسوطة».

وأضاف الإعلامي العراقي، خلال حديثه لـ«هُن»: «عملت نجاح كبير جدًا عندي في العراق والوطن العربي، كلامها كان جميل، والحلقة كانت ناجحة وجميلة».

وعن الجدل التي أحدثته الحلقة، قال «الفارس»: «مفيش جدل ولا مشاكل من الحلقة، ومفيش الا الرقصة اللي رقصتها ببدلة الرقص وحذفتها».

وكان الإعلامي نزار الفارس، طرح على الراقصة عدة أسئلة، حيث اتهمها بارتدادها عن الدين المسيحى، وقراءتها القرآن الكريم قبل صعودها على المسرح.

وكانت الراقصة قدمت وصلة رقص بملابسها الفورمال، وظهر الإعلامي وهو يحاول عدم النظر لها، قبل أن تفاجئه بارتداءها بدلة رقص.

إعجاب تامر أمين برقصها

وكانت الراقصة الاستعراضية اللبنانية اليسار، أفصحت عن إعجاب الإعلامي تامر أمين برقصها وحركاتها الاستعراضية أثناء مقابلتهم سويا في إحدى حلقات برنامج «الليلة مع سمر» الذي كان يعرض عبر قناة «إم بي سي مصر» منذ عدة سنوات، قائلة: «أنا قابلت تامر أمين خلال إحدى الحلقات التلفزيونية بقناة إم بي سي، ووجدته محترمًا للغاية وذواق للفن الشرقي، وحينما قمت بالرقص أشاد برقصي، وقال إن رقصي محترم للغاية وملابسي رائعة، ولذلك لا أعتقد أنه ضد الرقص».