6 فتيات تعملن بمحطة وقود في مطروح.. وصاحبها: نسعى لتوسيع التجربة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «تجربة جديدة لفتيات قررن العمل في محطة بنزين بمطروح».

العمل في محطة وقود في مطروح

وجاء في التقرير، أن مجموعة من الفتيات قررن العمل في محطة وقود في مطروح، في تجربة جديدة تشهدها المحافظة، وسط حالة من الرضا والحماس لدى الفتيات العاملات.

وتعمل في المحطة الموجودة بمدخل المدينة 6 فتيات، 3 منهن تعملن على تورومبات تمويل السيارات، والـ3 الآخرين تعملن في الإدارة والكافيتريا، إلى جانب عدد من العمال الرجال بالمحطة.

التوسع في التجربة خاصة خلال فصل الصيف

وأضاف التقرير، أنه بسبب قلة فرص العمل في مطروح خلال فصل الشتاء استقرت هؤلاء الفتيات على العمل في هذا المجال بعد مبادرة من صاحب المحطة الذي وافق على الفكرة، وقدّم لهن التدريب الكافِ.

ومن جانبه، قال ماهر حسن، مسؤول محطة الوقود، إنه رحّب بتجربة عمل الفتيات، اللاتي أثبتن نجاحهن والتزامهن طوال الأسبوعين الماضيين، وأنه لا توجد شكاوى أو مشاكل سببتها عمل الفتيات، وأن هناك طلبات من فتيات أخريات للعمل، ونفكر في التوسع في التجربة خاصة خلال فصل الصيف مع تزايد العمل.

وقالت زينب محمد، العاملة في محطة الوقود في مرسى مطروح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» للبرنامج، إنها في البداية كانت تعمل في الحسابات والسكرتارية مع صاحب المحطة، وانقطعت عن العمل فترة ولكن بعدها احتاجت العمل مرة أخرى، فلم يكن هناك أي مكان في العمل الإداري: «اقترحت عليه أن أقف مع العمال بره وهو استغرب شوية وسألني متأكدة هتكوني قدها، كانت إجابتي نعم، وبالفعل عرض على الشركة بتاعة البنزين ورحبوا بالفكرة وساعدوني وبدأت أنزل أول أيام تدريب وبعد كده اشتغلت أنا ومجموعة من زمايلي».